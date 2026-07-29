San Lorenzo sumó otro refuerzo en el mercado de pases y podría llegar un ex-Selección Argentina

San Lorenzo de Almagro acelera en el mercado de pases: cerró la llegada de Danilo Arboleda y recibió el ofrecimiento de un ex Selección Argentina.

Después de alcanzar su primera victoria en el Torneo Clausura, San Lorenzo también empezó a moverse con fuerza en el mercado de pases. La dirigencia concretó la llegada de Danilo Arboleda, quien en un principio iba a arribar en 2027, para reforzar la defensa y, mientras espera otras incorporaciones, apareció la oportunidad de Roberto Pereyra, quien quedó libre en Grecia y tuvo un pasado en la Selección Argentina.

Con Néstor "Pipo" Gorosito al frente del proyecto deportivo, el "Ciclón" busca aprovechar el envión anímico para completar un plantel competitivo de cara al segundo semestre. La salida de Jhohan Romaña obligó a acelerar por un marcador central, pero el mercado entregó una buena noticia.

San Lorenzo cerró la llegada de Danilo Arboleda

La prioridad de San Lorenzo era incorporar un defensor central tras la venta de Romaña al fútbol mexicano. Por ese motivo, la dirigencia avanzó rápidamente en las negociaciones con Banfield y llegó a un acuerdo para ejecutar la cláusula de rescisión de Arboleda.

Si bien en un principio el club negociaba para que el fubolista, de 31 años, llegara en enero próximo con el pase en su poder, finalmente la operación se concretó por 250 mil dólares a cambio del 60% de la ficha del colombiano, quien llega para competir por un lugar en la defensa del equipo de Gorosito.

El arribo de Arboleda se suma a los ya confirmados de Juan Pablo Álvarez y Gustavo del Prete, mientras que el club también espera resolver en los próximos días la incorporación de Emiliano Amor para seguir fortaleciendo el plantel.

Quién es Danilo Arboleda, el nuevo refuerzo azulgrana

El zaguero cenral inició su carrera en Deportivo Cali y luego construyó un extenso recorrido internacional antes de desembarcar en el fútbol argentino.

Durante su etapa en Colombia también defendió las camisetas de Patriotas Boyacá, América de Cali, La Equidad y Deportivo Pasto. Posteriormente pasó por Sheriff Tiraspol, de Moldavia; Al Ain, de Emiratos Árabes Unidos; Al Ahli, de Qatar; Wuhan Three Towns, de China; y Kazma, de Kuwait.

Su llegada a Banfield en 2025 le permitió mostrarse en la Liga Profesional. Allí se ganó rápidamente un lugar como titular y el reconocimiento de los hinchas gracias a sus buenos rendimientos, algo que despertó el interés de San Lorenzo para este mercado de pases.

Roberto Pereyra, el ex Selección Argentina que apareció en escena

Mientras cerraba el arribo de Arboleda, en Boedo también recibieron un ofrecimiento que podría transformarse en uno de los grandes golpes del mercado.

Se trata de Roberto "Tucu" Pereyra, mediocampista de 35 años que quedó con el pase en su poder después de finalizar su vínculo con AEK Atenas de Grecia. El experimentado volante fue acercado a la dirigencia y su situación comenzó a ser evaluada.

Pereyra surgió de River Plate y desarrolló gran parte de su carrera en Europa. Jugó en dos etapas en Udinese, pasó por Juventus, disputó cuatro temporadas en Watford de Inglaterra y también vistió la camiseta del conjunto griego.

Además, entre 2014 y 2019 integró la Selección Argentina y acumuló cerca de 20 partidos con la Albiceleste, aportando experiencia en competencias internacionales.