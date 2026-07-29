Es hondureño, fue campeón en San Lorenzo y ridiculizó a quienes dicen que Argentina es racista: "Descerebrados"

Bennett, exdelantero hondureño de San Lorenzo, fue contundente sobre el supuesto racismo en el fútbol argentino.

El exdelantero hondureño Eduardo Bennett jugó durante casi nueve temporadas en el fútbol argentino entre 1993 y 2002 en total, si se tienen en cuenta sus pasos por San Lorenzo (fue campeón), Argentinos Juniors (ascendió), Chacarita y Quilmes. Actualmente, a los 57 años, el exjugador centroamericano dejó en ridículo a aquellos que dicen que Argentina es un país racista.

En plena entrevista con Radio La Red (AM 910), el exatacante dejó en claro su postura al respecto. De hecho, trató de "descerebrados" a los que critican a este país y sostuvo que él podría vivir aquí tranquilamente. Al mismo tiempo, remarcó que le "causa gracia" que se diga eso y recordó que aquí residen personas de cualquier nacionalidad sin ningún tipo de problemas.

Bennett, hondureño ex San Lorenzo: "Hablan de racismo y después se meten en una hinchada argentina"

Al respecto de este tema que generó tanta repercusión durante y después del Mundial 2026, el exdelantero que se retiró en 2010 recordó: “Estuve 13 años en Argentina, mucho tiempo. Argentina no puede ser racista, eso es lo que me causa gracia...". En la misma línea, cuestionó a los que "también hablan de racismo van y se meten dentro de una hinchada de Argentina para poder disfrutar, para poder cantar, para poder pasarla bien en un estadio porque no tienen el estilo, no tienen la pasión, no tienen la visión que tiene el argentino respecto al fútbol”.

Sobre esta situación, Bennett rememoró que “el día que jugó Honduras con Argentina, el amistoso previo al Mundial, fue un ejemplo. Llegaron 90 mil personas al estadio. ¡90 mil!". Asombrado, el centroamericano disparó: "Yo decía ‘ni mamados lo van a llenar’. Y se llenó porque llegó gente de todos lados para poder involucrarse y poder disfrutar del estilo del fanático argentino y del fútbol de Argentina”.

Quien también se desempeñó en las ligas de Honduras, México y Chile aclaró fervientemente: “Nunca recibí maltrato ni racismo. Me querían y me quieren... La prensa es espectacular, me encontré con muchos de ellos en Estados Unidos y espectacular. No puedo quejarme del pueblo argentino”.

Visiblemente dolido, quien también representó a su Seleccionado amplió: “Me pongo sensible con este tema. Entran de toda América, hay europeos de todos los países y conviven con todo el pueblo". "Yo pude haberme quedado a vivir allá, lo digo sinceramente. Por eso me duele que un descerebrado ataque así a ese país”, remató Bennett.

Bennett, exdelantero hondureño de San Lorenzo, fue contundente sobre el supuesto racismo en el fútbol argentino.

El paso de Bennett por el fútbol argentino