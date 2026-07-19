La Justicia de Bahía dictó la prisión preventiva contra el turista argentino Sebastián Fernando Ayala, acusado de haber realizado gestos racistas en un bar de Morro de San Pablo, durante la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra. El hombre ya regresó a Buenos Aires y fue declarado prófugo por las autoridades brasileñas, según confirmaron fuentes judiciales citadas por EFE y el portal G1.

La medida fue ordenada por el juez Marcelo Lagrota, quien consideró que el episodio constituye una “violación a la dignidad humana” y encuadra en el delito de injuria racial, penado en Brasil con hasta cinco años de prisión. De acuerdo con la reconstrucción policial, Ayala habría dirigido gestos de mono a un empleado afrobrasileño del restaurante, mientras celebraba el triunfo argentino. Otro trabajador grabó la secuencia con su celular, registro que ya está incorporado al expediente.

Ayala llegó a Brasil el 10 de julio y debía regresar el 19, pero adelantó su vuelo a la Argentina el día posterior al incidente. Cámaras de seguridad del aeropuerto de Salvador registraron su salida del país, lo que llevó a la Policía Civil a solicitar su captura internacional. La investigación quedó a cargo de la Comisaría de Cairú, que también tomó declaración a testigos y al personal del local.

Medios como Correio da Bahia y O Globo informaron que el caso se suma a una serie de episodios recientes protagonizados por ciudadanos argentinos en Brasil. Entre ellos figuran la detención de la abogada Agostina Páez en Río de Janeiro por insultos racistas en enero, el arresto de José Luis Haile tras agredir verbalmente a una repartidora en Copacabana, y el procesamiento de Eduardo Emilio Murías en Minas Gerais por enviar mensajes discriminatorios sobre un niño afrobrasileño en un tren turístico.

El juez Lagrota sostuvo en su resolución que el uso de gestos racistas “no puede ser tratado como una broma”, y advirtió que minimizar estos actos “es uno de los mecanismos más perversos del racismo estructural”. La Policía brasileña evalúa solicitar asistencia internacional para avanzar con la captura de Ayala, mientras el caso continúa bajo análisis judicial.

La Justicia de Brasil prohíbe el encuentro entre Milei y Jair Bolsonaro

El panorama internacional de Javier Milei sumo un nuevo foco de conflicto que trasciende lo meramente discursivo para chocar de frente con la estructura judicial de la región. Este sábado, el magistrado del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, bloqueó de manera oficial la visita que el presidente argentino tenía previsto realizar la próxima semana al exmandatario Jair Bolsonaro, quien cumple arresto domiciliario en Brasilia.

La decisión no solo frustra los planes personales de Milei, sino que expone las tensiones de una agenda exterior que prioriza los vínculos ideológicos por sobre las relaciones institucionales con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

El argumento de De Moraes se basa en el reciente endurecimiento de las condiciones de detención de Bolsonaro, tras determinarse que el líder derechista violó las medidas cautelares al realizar campaña política a favor de su hijo, el senador Flávio Bolsonaro.

Según la justicia brasileña, el expresidente utilizó medios externos para difundir una carta de apoyo a la precandidatura de su hijo, lo que derivó en un aislamiento más severo que ahora impide cualquier visita de carácter social, electoral o política. Esta restricción, que busca evitar interferencias en los procesos democráticos, se mantendrá vigente hasta que finalicen las elecciones generales de 2026.

Con información de Noticias Argentinas