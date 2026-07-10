Milei viaja a Brasil por Bolsonaro y refuerza su alianza con la ultraderecha regional

El presidente Javier Milei viaja a Brasil para respaldar la candidatura a primer mandatario de Flavio Bolsonaro y vuelve a tensar la relación bilateral con la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva. Según detalló el propio jefe de Estado, el 25 de julio viajará al país vecino para un acto en San Pablo donde ungirán como postulante al hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Milei también tiene previsto entrevistarse Jair en la ciudad de Brasilia durante su estadía en la Nación sudamericana.

Esta visita a Brasil es solo el primer eslabón de una agenda internacional cargada de compromisos con referentes de la derecha continental. El cronograma presidencial incluye la asistencia a la asunción de Keiko Fujimori en Perú el 28 de julio, y el 7 de agosto hará lo propio en Colombia para la jura de Abelardo de la Espriella, viaje en el que también tiene previsto un encuentro con el ecuatoriano Daniel Noboa.

Paralelamente a sus compromisos internacionales, el Presidente precisó, en diálogo con radio NOW 97.9 FM, que este 26 de julio volverá a asistir a la Exposición Rural 2026. Desde su llegada a la Casa Rosada, Milei participa regularmente de la feria anual que se realiza en el barrio porteño de Palermo, donde suele recibir un fuerte respaldo de productores y dirigentes del sector.

Reforma económica y denuncia de "golpismo" parlamentario

Durante el mismo reportaje, Milei reiteró sus acusaciones contra el Poder Legislativo y los movimientos sociales. "Desde el Congreso hubo un intento de golpe de Estado", sentenció el mandatario, refiriéndose a las iniciativas parlamentarias que buscaron modificar su programa económico. En este sentido, el Presidente volvió a referirse a "actos terroristas" en las calles durante las jornadas de protesta contra su paquete de reformas.

Pero esta vez el mandatario fue más allá al atacar directamente al ejercicio periodístico y dijo que "muchos de los terroristas se disfrazaban de periodistas para tener una protección especial". Esta criminalización de la labor de prensa, sin presentar pruebas judiciales concretas, se suma a una serie de hostilidades contra los reporteros que vienen siendo denunciadas por las organizaciones gremiales del sector.

En el plano económico, Milei justificó la reforma de la carta orgánica del Banco Central alegando que el diseño actual, heredado del kirchnerismo, está hecho para que se emita dinero de forma descontrolada: "Es un disparate. Por eso nosotros heredamos una inflación del 1,5% diario e iba camino a 15 mil", argumentó. Para el Presidente, no hay margen para el debate sobre el impacto social del ajuste, calificando de "estupidez sensiblera" los pedidos de mayor humanidad en la política económica.

Bajo la premisa de que "toda la decadencia de la argentina deriva del déficit fiscal", Milei también aprovechó para defender el "shutdown" del Estado como la única herramienta para evitar que el país se convierta en "Cuba con escala en Venezuela".