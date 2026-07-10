El impensado palazo de Haaland a Tello por su arbitraje en Francia vs. Marruecos en el Mundial 2026

El impensado palazo de Haaland a Tello por Francia vs. Marruecos en el Mundial

Erling Haaland se prepara con todo para afrontar el duelo ante Inglaterra por un lugar en las semifinales del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, pero mientras tanto no deja de disfrutar su estadía en el torneo. Tal es así que realizó diferentes posteos en las últimas semanas y uno de ellos fue dirigido a Facundo Tello. El árbitro argentino estuvo a cargo del cruce Francia vs. Marruecos y el delantero del Manchester City lo destrozó con una publicación horas más tarde.

A través de su cuenta de Snapchat, el atacante mostró su descontento con lo sucedido en el penal que posteriormente pateó Kylian Mbappé y fue a las manos de Yassine Bounou. No es la primera vez que el "Androide" usa dicha red social para expresarse, pero esta vez llamó la atención porque la crítica fue para el colegiado de nuestro país, que demoró unos minutos en cobrarlo definitivamente tras la intervención del VAR. Por supuesto, sus palabras no tardaron en viralizarse entre los millones de fanáticos que lo siguen.

El palazo de Haaland a Tello por su arbitraje en Francia vs. Marruecos en el Mundial 2026

"Tener que esperar cinco minutos para patear un penal es demasiado tiempo", escribió Haaland con una imagen de Mbappé quejándose de lo sucedido en el campo de juego. Lo cierto es que luego ejecutó el remate y el arquero marroquí se lo atajó para ahogarle el grito de gol. Igualmente, el hombre del Real Madrid se tomó revancha en el segundo tiempo con el golazo que marcó a los 21 minutos. Luego, Ousmane Dembélé se encargó de aumentar la ventaja y meter a los de Didier Deschamps en semifinales por tercer mundial consecutivo.

En medio de las especulaciones, el diario L'Equipe puntuó a Tello por su actuación en Francia vs. Marruecos en el Mundial 2026

Luego de su participación en este duelo trascendental de la Copa del Mundo, el árbitro argentino recibió la calificación del famoso medio francés. Claro que, no fue con diez sino con seis puntos. En el análisis publicado en su sitio web, destacaron que "controló bien a los protagonistas del partido", "dejó jugar en la mayor medida posible" y que "estuvo a la altura del acontecimiento". Cabe destacar que, toda la terna arbitral fue argentina y no tuvieron mayores polémicas que la mencionada.

Cuándo vuelve a jugar Francia por la semifinal del Mundial 2026

El equipo de Didier Deschamps se enfrentará al ganador de España vs. Bélgica, duelo que tendrá lugar este mismo viernes 10 de julio desde las 16 horas de nuestro país en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos. La semifinal se desarrollará el próximo martes 14 del mencionado mes, también desde las 16 en el AT&T Stadium de Dallas. Por otro lado, quedan por definirse los triunfadores de los cruces Noruega vs. Inglaterra y Argentina vs. Suiza, que definirán a los otros dos semifinalistas que buscarán un lugar en la gran final del domingo 19 en el MetLife Stadium de Nueva York.