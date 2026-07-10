Cuántos hijos tiene Erling Haaland y su novia Isabel Haugseng Johansen

Isabel Haugseng Johansen es futbolista y conoció a Erling Haaland durante la infancia, cuando ambos vivían en la ciudad noruega de Bryne.

Erling Haaland se mantiene como una de las grandes figuras del fútbol internacional y también despierta interés por su vida personal. La relación con Isabel Haugseng Johansen y la familia que formó con la futbolista noruega genera curiosidad entre los seguidores del delantero del seleccionado de Noruega.

Quién es Isabel Haugseng Johansen, la novia de Erling Haaland

La historia de amor entre Erling Haaland y Isabel Haugseng Johansen comenzó en Bryne, una ciudad ubicada en el suroeste de Noruega. Ambos crecieron en la misma localidad y compartieron desde pequeños una fuerte pasión por el fútbol, deporte que terminó uniéndolos también fuera de las canchas.

Al igual que el goleador noruego, Isabel también se desempeña como futbolista. Con el paso de los años, la pareja consolidó una relación que siempre mantuvo un perfil muy bajo, evitando la exposición mediática y limitando las publicaciones sobre su vida privada en las redes sociales.

Mientras Haaland alcanzaba notoriedad internacional por sus actuaciones en el fútbol europeo y con la selección de Noruega, Isabel optó por mantenerse alejada del foco mediático, acompañando la carrera del delantero sin perder la discreción que caracteriza a ambos.

Cuántos hijos tienen Erling Haaland e Isabel Haugseng Johansen

La pareja tiene un hijo, llamado Odin, quien nació en 2024. Desde su nacimiento, Erling Haaland e Isabel Haugseng Johansen decidieron preservar la intimidad del niño. Por ese motivo, ninguno de los dos comparte imágenes en las que pueda verse el rostro del pequeño, una decisión que busca proteger su privacidad frente a la enorme repercusión que tiene el futbolista a nivel mundial.

El nacimiento de Odin marcó una nueva etapa en la vida del delantero noruego, que combina su carrera profesional con la paternidad mientras continúa siendo uno de los futbolistas más destacados de su generación.

Cómo anunció Erling Haaland la llegada de su primer hijo

Aunque la pareja mantiene un perfil reservado, Erling Haaland sorprendió a sus seguidores en octubre de 2024 al anunciar que sería padre por primera vez.

El delantero eligió una publicación con un tono humorístico para compartir la noticia. En la imagen apareció con una pelota colocada debajo de la camiseta, simulando un embarazo, mientras se chupaba el dedo. La fotografía estuvo acompañada por una breve descripción: "Próximamente", mensaje con el que confirmó que agrandaría la familia junto a Isabel Haugseng Johansen.

El anuncio rápidamente se volvió viral entre los fanáticos del fútbol, que celebraron la noticia y felicitaron a la pareja por la llegada de su primer hijo.

La pareja tiene un hijo, llamado Odin, que nació en 2024.

Erling Haaland, una figura que trasciende el fútbol

Además de ser considerado uno de los delanteros más importantes del mundo, Erling Haaland se convirtió en un fenómeno de las redes sociales. Sus actuaciones con la selección de Noruega y en el fútbol europeo suelen generar miles de comentarios, memes y videos compartidos por aficionados de distintos países.

Su capacidad goleadora lo mantiene entre los nombres que habitualmente aparecen en las conversaciones sobre los máximos anotadores de las grandes competencias internacionales. A ello se suma una popularidad que trasciende el terreno de juego y despierta interés por aspectos de su vida cotidiana.

Pese a esa enorme exposición, tanto Erling Haaland como Isabel Haugseng Johansen eligieron mantener la vida familiar lejos de las cámaras. La decisión de preservar la identidad de su hijo refleja el perfil reservado que ambos sostienen desde el comienzo de su relación, priorizando la privacidad mientras el delantero continúa consolidándose como una de las grandes estrellas del fútbol mundial.