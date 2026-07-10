Qué dice tu color favorito de uñas sobre tu personalidad, según expertos en neuropsicología.

Tu color de uñas preferido dice mucho sobre tu personalidad, según la neuropsicología. No se trata solamente de una elección estética, sino que se juegan otros factores psicológicos que pueden estar estrechamente relacionados con tu forma de ser.

Sanam Hafeez, PsyD, neuropsicóloga y directora de Comprehend the Mind, y Juli Russell, artista de uñas de celebridades para Sally Beauty, explicaron en Real Simple por qué los colores que elegimos para pintarnos las uñas se relacionan tanto con nuestra personalidad. Aunque el color de esmalte favorito no puede definir por completo quién es una persona, sí puede reflejar ciertos rasgos de estilo, gustos o la forma en que alguien elige mostrarse ante los demás.

Cómo es tu personalidad según tu color de uñas preferido

Uñas neutras: elegancia sin esfuerzo

Los tonos nude, beige y otros colores discretos suelen ser los preferidos de quienes buscan una imagen clásica que no dependa de las tendencias del momento. Según la Dra. Sanam Hafeez, quienes eligen este tipo de esmaltes suelen valorar la simplicidad y la calidad. “Tienden a verse arreglados sin llamar demasiado la atención. No sienten la necesidad de seguir cada tendencia que aparece”.

Para Juli Russell, las uñas neutras transmiten una sensación de orden y equilibrio. “Los tonos neutros dicen: ‘Tengo mi vida resuelta’. Que eso sea verdad o no, ya no es asunto mío”, bromea la especialista. Además, destaca que son colores que se perciben como limpios, versátiles y atemporales.

Rosa suave: romanticismo y feminidad

El rosa claro sigue siendo uno de los clásicos indiscutidos de la manicura. Su popularidad suele estar asociada a una estética delicada, femenina y natural. Russell considera que quienes se inclinan por este tono suelen proyectar una energía romántica.

“Probablemente enciendas velas porque sí, solo tengas tazas de café adorables y convivas con un gato. Son personas femeninas, frescas y con esa energía de ‘soy naturalmente linda’”. Por su parte, Hafeez señala que repetir este color puede reflejar el deseo de mantener una imagen cercana, elegante y sofisticada, sin necesidad de llamar demasiado la atención.

Rojo clásico: confianza y seguridad

Pocas manicuras son tan icónicas como la roja. Más allá de las modas, sigue siendo un símbolo de personalidad fuerte y seguridad. De acuerdo con Hafeez, quienes optan por este tono suelen sentirse cómodos tomando decisiones y expresando sus opiniones. “Por lo general, se sienten cómodos tomando decisiones, expresando lo que piensan y llevando un look que es a la vez audaz y atemporal”.

Además, suelen valorar las tradiciones y disfrutar de una imagen pulida y poderosa. Russell resume este perfil de manera divertida: “Eres decidida, pides postre sin preguntar si alguien más quiere y, de alguna manera, logras que hasta hacer mandados parezca glamoroso”.

Tonos oscuros: creatividad y personalidad

Los esmaltes negros, azul marino, marrones profundos o ciruela suelen atraer a personas con una identidad estética marcada. La Dra. Hafeez explica que quienes prefieren estos colores generalmente tienen un estilo propio y no sienten la necesidad de seguir tendencias. “Generalmente tienen una fuerte identidad estética y no les preocupa ser diferentes”. Además, estas tonalidades pueden transmitir creatividad, profundidad y cierto aire de misterio.

Russell también asocia estos colores con una personalidad particular: “Probablemente empieces a decorar para el otoño en agosto, tengas decenas de sweaters tejidos oversize y solo compres café en cafeterías independientes. Son perfectos para quienes buscan una apariencia sofisticada con algo de personalidad”.