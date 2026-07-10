King Yuan Electronics, proveedor de Nvidia, invertirá hasta 1.400 millones de dólares en planta EEUU

Ilustración fotográfica de una placa base y un chip de computador.

Por Wen-Yee ​Lee

TAIPÉI, 10 jul (Reuters) - La empresa taiwanesa ‌de ‌pruebas de chips King Yuan Electronics (KYEC) tiene previsto invertir hasta 1.400 millones de dólares para establecer ​una planta ⁠en Estados Unidos, ‌según informó el ⁠viernes este ⁠proveedor del fabricante de chips Nvidia.

King Yuan Electronics ⁠ha señalado que ​la inversión ‌tiene como objetivo ‌respaldar el crecimiento ⁠operativo y reforzar su posición en la cadena ​de ‌suministro global.

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Las empresas taiwanesas de semiconductores y electrónica llevan ampliando su producción ⁠en Estados Unidos desde la inversión multimillonaria de TSMC en Arizona.

Entre ellas, Foxconn y Wistron están desarrollando capacidad de fabricación de ‌servidores de inteligencia artificial en Texas para Nvidia.

King Yuan Electronics no especificó a qué ‌clientes prestará servicio la planta prevista en ‌Estados ⁠Unidos, ni reveló su ubicación ni ​facilitó un calendario de construcción.

(Editado en español por Carlos Serrano)