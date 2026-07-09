Por qué la Selección Argentina ya está clasificada al Mundial 2030: los motivos que dio FIFA

Después de la increíble Copa del Mundo 2026, la expectativa está puesta en el Mundial 2030 al que la Selección Argentina llega con una gran noticia: ya está clasificada. El combinado albiceleste se salta las tensiones de la clasificación y puede organizarse de cara al próximo torneo.

Por qué la Selección Argentina ya está clasificada al Mundial 2030

La Selección Argentina ya está clasificada en el Mundial 2030 porque será sede de uno de los partidos celebratorios por los 100 años de la Copa del Mundo. En 2030 se cumplen los 100 años de la Copa Mundial, cuya primera edición se disputó en 1930. Para conmemorar este aniversario de una manera especial, el organismo diseñó un formato tricontinental e inédito, donde Sudamérica tendrá un rol fundamental, pero solo para el arranque de la competencia.

La Selección Argentina ya está clasificada porque será sede de uno de los partidos celebratorios del Mundial 2030

Al haber sido designada de forma unánime como una de las sedes oficiales para albergar los encuentros de celebración del centenario, la Argentina recibió el derecho automático de clasificación directa. Un beneficio que se le otorga habitualmente a las naciones organizadoras para garantizar su presencia y la de su público en la fiesta inaugural. Sin embargo, el territorio argentino no será el único de Sudamérica, porque Uruguay y Paraguay tendrán el mismo privilegio.

Así, además de Argentina, ya están clasificadas las selecciones de:

Uruguay: por ser el primer organizador y campeón de la historia del mundial, será sede de partidos celebratorios.

Paraguay: por la CONMEBOL, la confederación que centralizó el fútbol sudamericano en aquellos tiempos. También es sede de los primeros partidos.

España: de las sedes principales, con las disputas más importantes de la Copa del Mundo

Marruecos: otra de las sedes principales

Portugal: la tercera sede principal del Mundial 2030.

Causa histórica: por qué se eligió a Argentina como sede del Mundial 2030

Más allá de la cuestión logística de jugar un partido en casa, los fundamentos del organismo internacional destacan el peso histórico de nuestro fútbol. La FIFA reconoció formalmente el rol protagónico que tuvo la Selección Argentina en la construcción del torneo desde sus orígenes: formó parte del selecto grupo de participantes pioneros en 1930 y además disputó la gran final de aquel certamen fundacional frente al conjunto uruguayo.

Desde 1978 que nuestro país no albergaba un encuentro de la máxima cita, cuando se consagró campeón frente a Holanda en la prórroga por 3-1 en el estadio Monumental de River Plate, en Buenos Aires.