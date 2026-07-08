Una figura de Telefe dijo una burrada contra Messi y lo frenaron en seco en vivo: “No podes decir eso”

Una figura de Telefe dijo una burrada contra Messi y lo frenaron en seco en vivo.

La victoria de la Selección Argentina por 3 a 2 frente a Egipto dejó múltiples repercusiones, pero una de las más comentadas llegó desde la casa de Gran Hermano. Durante una charla sobre el rendimiento de Lionel Messi, Manuel lanzó una polémica opinión sobre el capitán argentino y fue rápidamente cruzado por Yipio, quien no ocultó su desacuerdo.

Mientras analizaban el partido en el que Argentina remontó un 0-2 para terminar imponiéndose por 3-2 ante Egipto, los participantes de Gran Hermano debatieron sobre el presente futbolístico de Lionel Messi. Fue entonces cuando Manuel sorprendió con una afirmación que generó una inmediata reacción de Yipio. "Messi ya no está al nivel que estaba antes", sostuvo el participante. La respuesta llegó sin vueltas: “No me podés decir eso”, le retrucó Yipio.

Lejos de retroceder, Manuel intentó explicar su postura y señaló que el rosarino todavía es capaz de realizar jugadas extraordinarias. "También te hace una de otro planeta y te cierra la boca", reconoció.

Lionel Messi se emocionó tras el pase a cuartos de final.

El debate por el nivel actual del capitán argentino

Durante la conversación, Yipio defendió al campeón del mundo y argumentó que las condiciones del encuentro complicaron su desempeño. "Hoy era imposible Messi porque estaba rodeado por tres todo el tiempo", señaló.

Manuel coincidió parcialmente con ese análisis, aunque insistió en que el futbolista ya no tiene la capacidad física que mostraba años atrás. "El Messi del 2022 se podía sacar a tres tipos de encima, el Messi de ahora no", afirmó.