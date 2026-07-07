Quién es la esposa de Mohamed Salah: así es Magi Sadeq y a qué se dedica

Mohamed Salah y Magi Sadeq se conocieron durante la infancia en Nagrig y construyeron una relación que perdura desde antes del éxito del futbolista.

Con Mohamed Salah como una de las grandes figuras del Mundial 2026, también creció el interés por conocer más sobre su vida personal. En ese contexto, Magi Sadeq, la esposa del delantero egipcio, volvió a despertar curiosidad por el perfil bajo que mantiene desde hace años.

Quién es Magi Sadeq, la mujer que acompaña a Mohamed Salah desde la infancia

Mientras Mohamed Salah lidera una vez más a la selección de Egipto como capitán, la historia de amor con Magi Sadeq sigue siendo una de las más llamativas del mundo del fútbol por su larga trayectoria.

La pareja se conoció cuando ambos eran niños en Nagrig, una pequeña localidad egipcia donde crecieron juntos mucho antes de que el futbolista alcanzara fama internacional. Desde entonces, la relación atravesó todas las etapas de la carrera del delantero, consolidándose con el paso del tiempo.

En 2013 decidieron casarse en su ciudad natal, en un momento clave para la carrera de Salah, que comenzaba a abrirse camino en el fútbol europeo tras su llegada al FC Basel, de Suiza.

Desde ese momento, Magi Sadeq acompañó al futbolista durante sus diferentes etapas profesionales, tanto en Suiza como en Italia e Inglaterra, donde el atacante alcanzó su máximo nivel con la camiseta del Liverpool.

A qué se dedica Magi Sadeq

Lejos del ambiente mediático que suele rodear a las parejas de las grandes estrellas del deporte, Magi Sadeq eligió mantener un perfil muy reservado.

Es biotecnóloga de profesión y también participa en distintas iniciativas solidarias junto a Mohamed Salah, especialmente en Egipto. A diferencia de otras figuras vinculadas al fútbol, no posee cuentas públicas en redes sociales, concede muy pocas entrevistas y evita las apariciones públicas.

Ese estilo de vida discreto fue una constante durante toda la carrera del delantero y contribuyó a construir la imagen de una familia enfocada en la privacidad y los valores personales.

Según trascendió a lo largo de los años, la relación entre ambos se sostiene sobre pilares como la lealtad, la humildad y el fuerte compromiso con la vida familiar, aspectos que también suelen destacarse al hablar de la personalidad del capitán egipcio.

La familia que formó Mohamed Salah junto a Magi Sadeq

La pareja formó una familia con sus dos hijas y prioriza la privacidad, pese a la enorme popularidad del delantero.

El matrimonio tiene dos hijas: Makka y Kayan, quienes en varias ocasiones acompañaron a Mohamed Salah durante celebraciones deportivas y eventos especiales relacionados con el Liverpool o la selección de Egipto.

Aunque la familia evita la exposición constante, algunas imágenes compartidas por el futbolista permitieron conocer parte de su vida cotidiana y mostraron el estrecho vínculo que mantiene con sus hijas.

El delantero suele priorizar el tiempo junto a su familia cuando no tiene compromisos deportivos, una faceta que complementa su perfil de estrella internacional.

El compromiso solidario de Mohamed Salah y Magi Sadeq

Además de su vida familiar, Mohamed Salah y Magi Sadeq son reconocidos por su labor benéfica en Egipto.

Con el paso de los años, trascendió que realizaron importantes donaciones destinadas a hospitales, escuelas, centros juveniles e instituciones médicas de Nagrig, la localidad donde ambos crecieron. Estas acciones fortalecieron la imagen del futbolista como una de las personalidades más comprometidas con el desarrollo de su comunidad.

Mientras Salah afronta el Mundial 2026 con la ilusión de llevar a Egipto lo más lejos posible, torneo que podría representar su última participación mundialista con la selección de los Faraones, Magi Sadeq continúa acompañándolo desde un lugar alejado de las cámaras.