Un insólito y peligroso hallazgo sacudió la tranquilidad de Forrest Beach, una localidad costera en el noreste de Australia. Seis misteriosas esferas metálicas gigantes, apodadas coloquialmente en el ambiente aeroespacial como "Space Balls", aparecieron sobre la arena y obligaron a las fuerzas de seguridad a desplegar un megaoperativo de emergencia, que incluyó la evacuación preventiva de los vecinos de la zona.

Tras las primeras pericias, la Agencia Espacial Australiana (ASA) confirmó que las esferas son, en realidad, "chatarra espacial". Específicamente, se trata de depósitos de presión fabricados con una aleación de titanio superresistente, que formaban parte del sistema de propulsión de un cohete portador. Debido a su alta capacidad para soportar temperaturas extremas, estos tanques suelen ser de las pocas piezas que sobreviven intactas a la fricción cuando reingresan a la atmósfera terrestre desde el espacio. "Nunca se deben tocar, mover ni recolectar restos espaciales sospechosos. Hay que alejarse de inmediato y llamar a los servicios de emergencia bajo la hipótesis de que son elementos peligrosos", advirtió la vocera de la agencia espacial.

Alerta por combustible químico

El principal motivo del hermetismo y la alarma de los bomberos radica en lo que estas esferas guardan en su interior. La reconocida experta espacial Alice Gorman, de la Universidad Flinders, advirtió al diario The Guardian que existe un riesgo latente de que los tanques conserven restos de hidracina, un compuesto químico líquido utilizado como combustible de cohetes que es extremadamente tóxico para los seres humanos e inflamable al contacto con el aire.

A raíz de esta amenaza química, la policía estableció un estricto perímetro de exclusión en la playa y procedió a evacuar a los residentes de las casas más cercanas al mar. Los equipos especializados en materiales peligrosos trabajaron durante horas equipados con trajes de aislamiento para remover las piezas y depositarlas en contenedores de seguridad herméticos. Aunque las autoridades ya clasificaron los objetos como "seguros" tras las primeras mediciones de gases, la playa permaneció clausurada por prevención.

Como suele ocurrir en estas situaciones extraordinarias, el drama no tardó en transformarse en una oportunidad comercial para los lugareños. Mientras los científicos investigaban el origen del cohete, un ingenioso dueño de un puesto de comidas de la playa decidió aprovechar la fiebre turística generada por el incidente.

El comerciante instaló un cartel jugando con el misterio del hallazgo y comenzó a vender con éxito la "Space Junk Snack Box" (un combo de snacks bautizado como "caja de chatarra espacial"), demostrando que incluso ante una potencial amenaza tóxica caída del cielo, el ingenio popular siempre se las arregla para ganar espacio.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.