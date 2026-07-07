Gastón Edul confirmó los cambios que realizará Lionel Scaloni de cara al duelo con Egipto: “De mínima”

Edul confirmó los cambios de Argentina para este martes.

Luego de la victoria sobre Cabo Verde en Miami, la Selección Argentina pasó unos días en su base de Kansas City y este lunes arribó a Atlanta, donde tendrá su duelo con Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El cruce con los caboverdianos había dejado ciertas dudas con respecto a cómo formarían los campeones defensores contra los “Faraones”, quienes vienen de vencer por penales a Australia.

Justamente sobre las modificaciones que implementará Lionel Scaloni habló Gastón Edul, quien a través de sus redes sociales hizo una actualización con respecto a la formación del conjunto albiceleste para este martes. Mediante un video publicado en su cuenta de X, el periodista de TyC Sports confirmó que el entrenador meterá tres cambios con respecto a cómo formó el equipo nacional el viernes pasado.

“La Selección Argentina va a tener de mínima tres cambios confirmados para jugar contra Egipto. Tagliafico va a ser titular por Facundo Medina, Leandro Paredes vuelve a ser titular y Julián Álvarez va en lugar de Lautaro Martínez”, informó Edul. En la descripción del video, también señaló que el mediocampista de Boca, que tuvo un buen ingreso en la cita pasada ante Cabo Verde, reemplazará a Thiago Almada para distribuir el juego.

Cabe mencionar que Paredes fue titular en el cruce con Jordania por el cierre de la fase de grupos y jugó todo el encuentro, aunque también sumó unos pocos minutos contra Austria. Por su parte, Tagliafico también estuvo en el once inicial frente a los jordanos y suma el mismo tiempo en cancha que el mediocampista, mientras que Julián es el único de los tres que ha estado en todos los partidos, tres desde el banquillo, aunque con un rendimiento que no ha terminado de convencer.

Además de esta actualización, el periodista también se refirió en otros posteos a la vestimenta que usará la Selección Argentina este martes en el Atlanta Stadium. Al igual que contra Cabo Verde, la “Albiceleste” saldrá a la cancha con su camiseta titular y shorts y medias blancas, a la vez que Egipto usará la casaca roja combinada con pantalones cortos y medias negras.

Así será la indumentaria para los octavos de final.

Los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026