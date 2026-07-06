Los secretos de Trionda que fueron claves en la polémica de Portugal vs. Croacia

En su interior, Trionda incorpora una unidad de medición inercial.

El Mundial 2026 tuvo una de sus jugadas más polémicas durante el cruce entre Portugal y Croacia, cuando un gol del seleccionado croata en los minutos finales fue anulado tras la intervención del VAR. La decisión no se apoyó únicamente en las imágenes de televisión: fue clave la tecnología incorporada en el balón oficial Trionda, que detectó un leve contacto previo de Igor Matanović y permitió confirmar una posición adelantada.

La herramienta, denominada Connected Ball, registró el instante exacto en el que el delantero croata rozó la pelota antes de la definición. Esa información fue enviada en tiempo real a la sala de videoarbitraje, donde se combinó con el seguimiento de los jugadores para validar la infracción. La jugada abrió un intenso debate sobre el uso de la tecnología en el fútbol, aunque también mostró el nivel de precisión que alcanzaron los sistemas arbitrales en el Mundial 2026.

Cómo funciona la tecnología del balón Trionda

El sistema Connected Ball fue desarrollado para ofrecer datos precisos sobre cada movimiento del balón durante un partido. En su interior incorpora una unidad de medición inercial (IMU), un sensor que trabaja a una frecuencia de hasta 500 Hz y registra aceleraciones, trayectoria y el momento exacto de cada contacto.

Toda esa información se transmite de forma instantánea al VAR, donde se complementa con los datos obtenidos por las cámaras que siguen la posición de los futbolistas. De esta manera, los árbitros pueden acceder a evidencia adicional para resolver jugadas complejas, especialmente aquellas relacionadas con el fuera de juego.

Por qué representa un avance para el VAR

Antes de la llegada de esta tecnología, uno de los principales desafíos era determinar con precisión el instante en que un jugador tocaba el balón. Los sistemas tradicionales dependían de la cantidad de fotogramas disponibles en las repeticiones, lo que podía generar un margen de error en acciones muy ajustadas.

Con el sensor integrado en Trionda, ese problema se reduce considerablemente. El sistema identifica el contacto exacto y entrega un registro automático que complementa las imágenes de video, brindando mayor precisión en las decisiones arbitrales.

Connected Ball registró el instante exacto en el que el delantero croata rozó la pelota, aunque a simple vista no se veía.

Qué información también pueden ver los espectadores

La tecnología no solo está disponible para los árbitros. Durante las transmisiones oficiales, los espectadores pueden observar un gráfico conocido como "latido", que muestra el momento preciso en que el sensor detecta un contacto con el balón.

Además de colaborar en las posiciones adelantadas, el sistema puede aportar información útil para analizar otras jugadas, como posibles manos o penales, ofreciendo una explicación visual de las decisiones tomadas durante el partido y haciendo más transparente el funcionamiento del VAR.