A 50 días de la desaparición de Axel González, drones y buzos tácticos intensifican los rastrillajes

A casi 50 días de la desaparición de Axel Alejandro González, las autoridades de Chaco desplegaron este domingo un masivo operativo en la ciudad de Fontana para intentar dar con el paradero del joven de 21 años. Las tareas se centraron en zonas rurales, edificios abandonados y espejos de agua de difícil acceso.

Axel fue visto por última vez al salir de su domicilio del barrio Takay de Puerto Tirol, en el área metropolitana de Resistencia, con destino a la vivienda de su ex novia. Cuando no respondió mensajes ni regresó a su casa, la familia hizo la denuncia y se activó un operativo de búsqueda en zonas cercanas al riacho Arazá.

El despliegue más reciente comenzó con recorridas a pie en un sector montoso y baldíos cercanos al Cementerio de Fontana. El punto de partida fue la intersección de la avenida Marconi y la calle Güemes, extendiéndose hacia áreas perimetrales. Participaron agentes del Departamento de Seguridad Rural, Policía Caminera, Investigaciones Complejas y personal de las comisarías locales. La coordinación estuvo a cargo de múltiples unidades para cubrir la mayor superficie posible.

La Dirección General de Inteligencia Criminal utilizó drones para sobrevolar terrenos inaccesibles para el personal de a pie. Estas imágenes aéreas permiten detectar rastros en sectores de vegetación espesa o áreas de difícil tránsito. En paralelo, la División Salvamento y Rescate de Bomberos Metropolitanos inspeccionó lagunas y bañados. El equipo contó con la intervención de buzos tácticos especializados en rastreos subacuáticos en espejos de agua del área.

Hace una semana, las autoridades realizaron un allanamiento dentro del Cementerio Municipal "Jesús de la Buena Esperanza", de la ciudad de Fontana. La defensa de Nicolás Silva y Antonio Íñiguez, dos de los imputados en la causa, criticó el allanamiento realizado en el cementerio. El abogado Miguel Barceló aseguró que el procedimiento presentó "irregularidades" y sostuvo que las pruebas obtenidas no respaldan la hipótesis investigada.

El letrado cuestionó la forma en que fue llevado adelante el operativo y sostuvo que nunca había presenciado un operativo de esas características dentro de una investigación penal. El procedimiento se enmarca en el cambio de rumbo del caso luego del apartamiento de la Policía del Chaco de las tareas investigativas y el traspaso de la pesquisa a Gendarmería Nacional. Desde entonces, la fuerza federal quedó al frente de las diligencias judiciales, mientras la Policía provincial continúa colaborando únicamente en los operativos de búsqueda en el terreno.

En un testimonio clave, la madre de Axel González afirmó que su hijo "vivía con miedo"

La madre de Axel, María Gómez y su hermano mayor, Leandro González, se presentaron en la sede de la fiscalía para brindar su testimonio. Fuentes cercanas a la causa revelaron a El Destape que la familia "mantiene sospechas sobre los vínculos entre integrantes del denominado clan Gómez, sectores policiales y personas vinculadas al narcotráfico" y solicitaron que esa línea investigativa "no sea descartada".

Según pudo saber este medio sobre la declaración realizada el pasado miércoles, la madre contó que Axel "sufrió agresiones y amenazas por parte de efectivos policiales en reiteradas oportunidades". Además, identificó a un efectivo de apellido Méndez como uno de los que lo habrían golpeado anteriormente.

María declaró que su hijo "vivía con miedo, que en los últimos meses prácticamente no dormía durante las noches y que temía volver a ser detenido por policías". Relató que, en una detención ocurrida en 2025, Axel le manifestó haber sido trasladado a la Comisaría Segunda de Fontana cuando se encontraba en refacción, donde habría sido torturado y golpeado por los efectivos.

También recordó un grave episodio ocurrido en septiembre de 2024, cuando -según su relato- el chico habría sido atacado junto a integrantes de su familia, hecho que considera relevante para comprender el contexto de violencia previo a su desaparición. La declaración fue interrumpida por disposición de la Fiscalía debido al estado emocional y físico de la testigo, quedando pendiente una nueva audiencia para completar su ampliación testimonial.