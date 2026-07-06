Es como un café de Inglaterra, pero se encuentra en Argentina: así es la casa de té más antigua de la Patagonia

Es como Inglaterra, pero se encuentra en Argentina: así es la casa de té más antigua de la Patagonia

Rodeada de árboles y cubierta por la nieve del invierno, se encuentra una casa de té que parece sacada de un cuento inglés: Arrayán. Se trata de un sitio histórico que se encuentra en San Martín de los Andes y ofrece una experiencia gastronómica única al encontrarse en medio del bosque.

Así es Arrayan, la casa de té histórica de San Martín de los Andes

La casa del té se sitúa dentro del Parque Nacional Lanín, el tercer parque más grande de la Argentina, entre los bosques con una vista privilegiada al lago Lácar. Si bien parece aislada de la ciudad, queda a 4 km del centro de San Martín de los Andes. Arrayán logra combinar la tradición inglesa y la cultura patagónica argentina.

El lugar fue ideado por Reneé Dickinson, una joven inglesa de 26 años aspirante a actriz y modelo que viajó a San Martín de los Andes para visitar a su hermano Barney, quien trabajaba como mayordomo en una estancia de la zona.

La casa de té se encuentra dentro del Parque Nacional Lanín y fue creada en 1936

Durante su estadía, la joven exploró la zona y llegó a una planicie desde donde observó el icónico lago. Además de contemplar la vista, soñó con vivir ahí. Tras un tiempo de tratativas, logró adquirir tres hectáreas con el compromiso de que usaría la propiedad para fomentar el turismo.

En 1936 comenzó a construirla y tres años después fue su inauguración. Sin embargo, todo fue antes de que se creara el Parque Nacional Lanín. Actualmente, la casa de té es patrimonio arquitectónico y cultural de la provincia de Neuquén.

¿Qué experiencias se pueden disfrutar en Arrayán?

El pequeño café cuenta con la clásica torre de tres niveles para disfrutar en la hora del té, que se sirve con el protocolo tradicional del "Afternoon Tea”, pero con sabores típicos de la pastelería y panadería patagónica. En la propuesta se destacan recetas originales cocinadas en el antiquísimo horno a leña original de la casa.

En detalle, el nivel inferior tiene sándwiches de pan casero; en el segundo escalón está la pastelería y tortas pensadas para maridar con los blends de la carta de tés. Mientras que el nivel superior ofrece los famosos y tradicionales scones que preservan las recetas originales de la Casa de Té.