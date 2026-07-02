Vacaciones de invierno 2026: estos son los cinco destinos más buscados por los argentinos

La plataforma de viajes y turismo Turismocity publicó un relevamiento sobre las búsquedas de vuelos realizadas por sus usuarios para las vacaciones de invierno 2026. El informe muestra que los destinos vinculados a la nieve concentran la mayor parte del interés, destacando Bariloche, Ushuaia, Mendoza, San Martín de los Andes y Villa La Angostura entre las rutas más elegidas para la temporada.

Según el reporte, las pesquisas se concentran principalmente en los centros turísticos de la Patagonia y la región de Cuyo, impulsadas por la oferta de esquí, los paisajes invernales y la infraestructura destinada al turismo durante julio y agosto.

Vacaciones de invierno 2026 | ¿Cuáles son los destinos más buscados por los argentinos?

Bariloche encabeza el listado elaborado por Turismocity. La ciudad rionegrina mantiene su liderazgo gracias al Cerro Catedral, el mayor centro de esquí del hemisferio sur, además de la cercanía con el Cerro Bayo, en Villa La Angostura.

En el segundo lugar aparece Ushuaia, que se destaca por contar con la temporada de nieve más extensa del país. El principal atractivo es el Cerro Castor, que ofrece pistas para distintos niveles y actividades invernales desde junio hasta octubre.

El tercer puesto corresponde a Mendoza, que reúne distintas alternativas para disfrutar de la nieve, como Vallecitos, Los Penitentes y Las Leñas, además de sumar propuestas vinculadas al enoturismo y la gastronomía.

Más atrás se ubica San Martín de los Andes, cuyo principal polo turístico es el Cerro Chapelco. El informe destaca que el destino continúa entre los preferidos por quienes buscan combinar deportes de invierno con actividades al aire libre.

El quinto lugar lo ocupa Villa La Angostura, impulsada por el Cerro Bayo, que aparece como una alternativa para quienes buscan un centro de esquí con menor afluencia de visitantes y una propuesta más orientada al turismo familiar.

Turismocity señaló que julio y agosto concentran la mayor demanda de la temporada, especialmente durante el receso escolar. Por ese motivo, recomendó reservar vuelos, alojamiento y paquetes turísticos con al menos dos o tres meses de anticipación para acceder a una mayor disponibilidad y mejores tarifas.

El análisis también indica que la Patagonia vuelve a concentrar gran parte de las búsquedas realizadas por los argentinos para las vacaciones de invierno, con Bariloche y Ushuaia como los principales polos de atracción. Mendoza y San Martín de los Andes completan el grupo de destinos que concentran la mayor demanda para la temporada 2026, mientras que Villa La Angostura continúa ganando protagonismo entre quienes priorizan una experiencia de montaña en un entorno más tranquilo.