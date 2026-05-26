Vacaciones de invierno 2026: cuándo empiezan en cada provincia

A pocos días de iniciar junio, ya se sienten las vacaciones de invierno 2026 cada vez más cerca. El receso invernal de dos semanas se vivirá en todo el país para que estudiantes y docentes tengan su merecido descanso de mitad de año. Además, es una fecha que muchas familias suelen aprovechar para viajar y conocer nuevos destinos.

Si bien se toman en julio, cada jurisdicción decide si las vacaciones de invierno inician en la primera o segunda quincena del séptimo mes del año. En el caso de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, las vacaciones de invierno serán del 20 al 31 de julio.

El relevamiento de las fechas oficiales, publicado por los ministerios de educación provinciales y la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), permite anticipar la planificación en toda la Argentina. Por otro lado, el ciclo lectivo que inicia entre el 18 de febrero y el 2 de marzo, y finaliza entre el 17 y el 23 de diciembre.

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en la provincia de Buenos Aires

El gobierno bonaerense estableció que las vacaciones de invierno se desarrollarán del 20 al 31 de julio, coincidiendo con los distritos de la ciudad de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. Además, a ese periodo debe sumar el fin de semana previo y el posterior. Por lo que los alumnos y docentes volverán a las aulas a partir del lunes 3 de agosto.

Cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2026, provincia por provincia

Las vacaciones de invierno 2026 en la Argentina se dividirán en tres fechas: 6 al 17 de julio; 13 a 24 julio; y 20 al 31 de julio.

Catamarca: del 13 al 24 de julio.

Chaco: del 20 al 31 de julio.

Chubut: del 13 al 24 de julio.

Córdoba: del 6 al 17 de julio.

Corrientes: del 13 al 24 de julio.

Entre Ríos: del 6 al 17 de julio.

Formosa: del 13 al 24 de julio.

Jujuy: del 13 al 24 de julio.

La Pampa: del 13 al 24 de julio.

La Rioja: del 13 al 24 de julio.

Mendoza: del 6 al 17 de julio.

Misiones: del 13 al 24 de julio.

Neuquén: del 13 al 24 de julio.

Río Negro: del 13 al 24 de julio.

Salta: del 13 al 24 de julio.

San Juan: del 6 al 17 de julio.

San Luis: del 6 al 17 de julio.

Santa Cruz: del 13 al 24 de julio.

Santa Fe: del 6 al 17 de julio.

Santiago del Estero: del 20 al 31 de julio.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: del 13 al 24 de julio.

Tucumán: del 13 al 24 de julio.

Cuándo terminan las clases en 2026, provincia por provincia

Por último, las clases 2026 finalizarán en la Argentina entre el 17 y el 23 de diciembre. En la Ciudad de Buenos Aires finalizan el 18, mientras que en la Provincia será el 22.