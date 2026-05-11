Alegría y música para los más pequeños: entradas disponibles para un plan de vacaciones de invierno en Buenos Aires

Pica Pica es una opción ideal para las vacaciones de invierno.

La plaza teatral porteña ofrece una gran cantidad de opciones para disfrutar junto a los más chicos en las inminentes vacaciones de invierno 2026. Una de ellas es Pica Pica, el exitoso trío español de música y teatro infantil que regresa a Argentina con su nuevo espectáculo Mundo Pica Pica.

Tras su visita en 2025, el grupo conformado por Nacho Bombín, Belén Pelo de Oro y Emi Bombón prepara una gira que incluirá presentaciones en Buenos Aires, Córdoba y Rosario durante el mes de julio. El show contará con un repertorio basado en sus hits más populares, como El Baile De La Fruta y La Taza; canciones clásicas, humor y juegos diseñados para fomentar la creatividad de los más pequeños.

Con más de una década de trayectoria, la formación llega precedida por un alcance masivo en plataformas digitales, donde ya superan las 8 mil millones de visualizaciones y cuentan con el Botón de Diamante de YouTube. La gira por el país confirma la vigencia del fenómeno en Latinoamérica, consolidando una propuesta que logra atraer tanto a niños como a adultos.

Con fechas confirmadas en el Espacio Quality y el Bioceres Arena, el trío continúa su recorrido ininterrumpido acercando su propuesta pedagógica y festiva a los principales escenarios de la región.

Pica Pica.

Damián Betular debutó en un musical clásico en Buenos Aires

El jurado de MasterChef concretó un sorpresivo debut en el teatro musical como protagonista de Hairspray, donde interpreta a Edna Turnblad. La primera función en el Teatro Coliseo culminó con una ovación de pie ante más de 1.700 espectadores, consolidando una de las apuestas artísticas más comentadas del año.

El éxito de la producción se reflejó en la taquilla incluso antes del estreno, con más de 20 mil entradas vendidas y diez funciones agotadas por adelantado. Esta incorporación marca un giro en la carrera de Betular, quien lidera una puesta en escena de gran despliegue que ya se perfila como el fenómeno teatral de la temporada porteña.