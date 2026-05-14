Arrancó el debate y el oficialismo no tendría los votos para eliminar las PASO

Con la exposición de una asesora del Ministerio del Interior, este miércoles arrancó en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado el debate de la reforma electoral “integral” que impulsa la Casa Rosada. El punto central del proyecto es la eliminación de las PASO, aunque todo indica que el oficialismo no tendría asegurados los votos para aprobarla. Sus aliados del PRO y la UCR le insisten a La Libertad Avanza con separar Ficha Limpia del resto de la iniciativa, dado que ese capítulo reúne mayor consenso. Pero la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantiene la postura de tratar el proyecto completo tal como fue enviado.

Curiosamente, María Luz Alegría Landívar estuvo a cargo de la Dirección Nacional Electoral (DINE) hasta la semana pasada y ahora quedó como asesora en Interior. Pese al desplazamiento, fue la primera funcionaria en concurrir al Congreso a explicar el objetivo de cada punto de la reforma electoral que, como era de esperar, no conformó a los legisladores del peronismo.