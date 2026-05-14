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Reforma electoral

Arrancó el debate y el oficialismo no tendría los votos para eliminar las PASO

La reforma electoral comenzó a tratarse en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado con la exposición de una asesora de Interior. El oficialismo no tendría las votos para eliminar las PASO y la oposición dialoguista pide separar Ficha Limpia.

14 de mayo, 2026 | 00.05

Con la exposición de una asesora del Ministerio del Interior, este miércoles arrancó en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado el debate de la reforma electoral “integral” que impulsa la Casa Rosada. El punto central del proyecto es la eliminación de las PASO, aunque todo indica que el oficialismo no tendría asegurados los votos para aprobarla. Sus aliados del PRO y la UCR le insisten a La Libertad Avanza con separar Ficha Limpia del resto de la iniciativa, dado que ese capítulo reúne mayor consenso. Pero la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantiene la postura de tratar el proyecto completo tal como fue enviado.

Curiosamente, María Luz Alegría Landívar estuvo a cargo de la Dirección Nacional Electoral (DINE) hasta la semana pasada y ahora quedó como asesora en Interior. Pese al desplazamiento, fue la primera funcionaria en concurrir al Congreso a explicar el objetivo de cada punto de la reforma electoral que, como era de esperar, no conformó a los legisladores del peronismo. 

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace 30 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca de perfeccionamiento periodístico del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998, se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página/12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

En El Destape Radio participa del programa de Roberto Navarro y conduce “El Especial de los Sábados”.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).

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