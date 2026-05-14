Uno por uno: los puntajes de los jugadores de River Plate en la victoria ante Gimnasia

Los puntajes de River en la victoria 2 a 0 ante Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026.

River Plate obtuvo un gran triunfo en condición de local ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026: el 'Millonario' venció por 2 a 0 al 'Lobo' con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta y, con este resultado, se metió entre los mejores cuatro equipos del certamen. Su próximo rival, también en el Estadio Monumental, será Rosario Central que viene de eliminar a Racing.

El uno por uno de los jugadores de River en la victoria ante Gimnasia

Santiago Beltrán (8): respondió cuando lo exigieron de forma correcta, particularmente sobre el final con dos grandes tapadas para dejar su arco en cero. Otro gran partido del arquero del 'Millonario' en la clasificación a semifinales.

Fabricio Bustos (5): discreta actuación del reemplazante de Gonzalo Montiel, quien no pudo estar tras lesionarse en la entrada en calor. Se ganó una tarjeta amarilla muy temprano y no pudo capitalizar sus subidas al ataque.

Lucas Martínez Quarta (8): gran noche del capitán. Firme en la marca, a pesar de algunas equivocaciones con la pelota en los pies fue el punto más alto de la defensa. Convirtió el segundo gol del equipo tras una buena jugada individual propia que él mismo terminó con un cabezazo adentro del área ante la salida de Insfrán.

Lautaro Rivero (6): sin mayores participaciones, el segundo marcador central del cuadro de Núñez no brilló pero tampoco desentonó.

Marcos Acuña (-): comenzó la jugada del primer tanto con una gran habilitación a Facundo Colidio, pero debió salir reemplazado por una molestia minutos después.

Aníbal Moreno (6): buen partido del volante, aunque sobre el final perdió protagonismo porque el equipo comenzó a buscar más juego vertical y por su propio cansancio físico. Tuvo buenas pasajes recuperando y distribuyendo la pelota

Fausto Vera (6): impreciso, al igual que Moreno tuvo algunos destellos en la fase ofensiva generando situaciones de peligro.

Tomás Galván (5): regular encuentro del ex Vélez, que en el complemento se mostró más sacrificado para marcar y también contó con alguna ocasión de cara al arco rival.

Santiago Lencina (5): de mayor a menor, no pudo aprovechar el envión de sus buenos minutos en el primer tiempo. Se fue reemplazado por Juan Cruz Meza al primer cuarto de hora del segundo tiempo.

Facundo Colidio (8.5): figura del partido junto a Beltrán. En una posición más natural para él y junto a Driussi como dupla de ataque, el delantero con pasado en Tigre se soltó y mostró su mejor versión. Asistió en el primero después de un gesto técnico impecable y se fue aplaudido por el público del Monumental.

Sebastián Driussi (7): autor de un golazo para abrir el marcador, mostró su jerarquía en un partido fundamental para River.

Matías Viña (5): floja actuación del lateral izquierdo, que debió ingresar tras la lesión de Acuña. No sufrió en la marca pero estuvo impreciso con la pelota en los pies.

Joaquín Freitas (6): asistió a Martínez Quarta con un preciso centro para liquidar el resultado. Aprovechó sus minutos en cancha mostrando toda su intensidad, aunque por momentos lo hizo con más ganas que claridad.

Juan Cruz Meza (6.5): entró y se hizo cargo de la pelota en ataque, provocando algunas ocasiones de peligro. Su ingreso fue un soplo de aire fresco para que el equipo pueda mantener la ventaja.

Juan Fernando Quintero (6): buena entrada del colombiano, que pisó el área en varias ocasiones y pudo combinar con sus compañeros para generar ocasiones.

Ulises Giménez (5): entró también sobre el final en lugar de Bustos y rindió a pesar de que sufrió por momentos el duelo uno contra uno frente a Zalazar.