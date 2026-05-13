Frío intenso en Santa Fe y Rosario: cómo será el miércoles 13 de mayo de 2026

Frío.

La provincia de Santa Fe atraviesa una semana de contrastes térmicos. Después de un martes que coqueteó con los 22 grados, el panorama para este miércoles 13 de mayo cambia de manera drástica. El ingreso de un frente de nubosidad desde el sector este/sudeste pondrá fin a las tardes de "veranito" para sumergir a la capital provincial y a Rosario en una jornada gris y húmeda, de acuerdo a las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Con mínimas que no superan los 9 grados, la población de ambas ciudades se enfrenta a un aumento sostenido de la nubosidad que impedirá que el sol caliente las veredas, lo que genera una sensación térmica que, por momentos, podría ser inferior a la marca del termómetro.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este miércoles

Para la ciudad del monumento a la bandera, el miércoles 13 de mayo se presenta como un desafío logístico para quienes deben salir temprano. De acuerdo al pronóstico del SMN, la temperatura mínima se ubicará en los 9 grados, mientras que la máxima apenas llegará a los 18 grados.

El viento rotará desde el este, aportando esa humedad característica del Paraná que cala hasta los huesos. No hay probabilidad de lluvias (0%), pero el cielo encapotado será el gran protagonista de la jornada.

Pronóstico de Rosario.

Cómo sigue el clima en Santa Fe hoy

En la capital provincial, el escenario es casi un espejo del rosarino, aunque con matices en la rotación de los vientos. La mínima se sostendrá en 9 grados y la máxima no superará los 18 grados. La diferencia radica en la dirección de las ráfagas, que soplarán predominantemente desde el sector sur/sudeste, intensificando la sensación de frescura hacia la caída del sol.

Al igual que en Rosario, el índice de precipitaciones se mantiene en cero, pero la falta de radiación solar directa hará que el ambiente se sienta mucho más pesado y frío que el martes anterior, cuando el termómetro había trepado hasta los 21 grados.

Pronóstico de Santa Fe.

Pronóstico extendido: ¿qué esperar para el resto de la semana?

Si pensabas que el miércoles era solo un bache, el pronóstico del SMN para el jueves 14 y viernes 15 indican que la tendencia se mantiene. Las máximas se estancarán en los 18 grados y las mínimas subirán apenas un grado, situándose en los 10 grados.

Las recomendaciones para el clima del miércoles