Investigan si un cazador fue asesinado por un compañero mientras perseguían jabalíes

El hombre había ido a cazar (Foto: Pixabay).

Un joven de 27 años murió tras recibir un disparo en la cabeza durante una cacería de jabalíes en la isla El Damasio, provincia de Santa Fe. La víctima, identificada como Leandro Alegre, era oriunda de la ciudad entrerriana de Santa Elena.

El hecho sucedió este lunes por la noche y el cuerpo de Alegre fue trasladado por sus cuatro compañeros en una canoa por el río Paraná hasta la costa, donde intervino la Prefectura Naval Argentina.

Según informó el sitio local La Sexta, cinco hombres habían ido a cazar cuando un disparo de escopeta habría impactado de manera intencional en la cabeza de Alegre, mientras el joven se encontraba agachado a la altura del animal que perseguían.

Los sobrevivientes cargaron el cuerpo durante varias horas, primero a pie y luego a bordo de una canoa, hasta que llegaron a la costa de Santa Elena alrededor de las 22:30 del lunes. El jefe de la Prefectura local alertó al personal policial que realizaba recorridas por la costanera de La Paz.

La investigación

Efectivos de la Prefectura quedaron a cargo de resguardar la embarcación con el cuerpo de Alegre, mientras que los cuatro cazadores permanecieron retenidos en la sede de esa institución a la espera de las directivas de la Justicia de Santa Fe, ya que el episodio ocurrió en la jurisdicción de Helvecia, en el departamento Garay.

Por otro lado, el fiscal en turno de La Paz, Facundo Barbosa, dispuso dar aviso a las autoridades santafesinas por tratarse de un hecho ocurrido fuera de su jurisdicción, precisó Elonce. En este contexto, la fiscal de Garay, María del Rosario Haeffeli, ordenó una autopsia al cuerpo del joven, que fue trasladado al Hospital de Santa Elena.

La pericia forense se realizará en la Morgue de Oro Verde a partir de un exhorto que enviará la Justicia de Santa Fe a la de La Paz. Este martes a las 9:30, la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe llegó a Santa Elena para dar inicio a las pericias ordenadas por la Justicia provincial.

Los efectivos de la PDI trabajaron sobre el cuerpo y la canoa usada para el traslado. Por otra parte, los acompañantes de la víctima declararon ante las autoridades santafesinas en la sede de la Prefectura, donde permanecieron detenidos desde la noche anterior. Por el momento, la investigación apunta a establecer de qué manera se produjo la muerte de Alegre.