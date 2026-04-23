Vuelven después de 70 años: liberan en Corrientes un importante animal en peligro de extinción

En los últimos meses, en la Argentina, se vienen llevando a cabo con éxito diferentes tipos de reintroducciones de especies, algunas de ellas en peligro de extinción, como es el caso del yaguareté. El animal vuelve a habitar la provincia de Corrientes tras siete décadas de ausencia en los Esteros del Iberá.

El operativo fue posible gracias a la colaboración del gobierno local, la Administración Nacional de Parques Nacionales, Fundación Rewilding y de Tompkins Conservation. También participaron científicos y expertos no solo del país sino también de Brasil, Paraguay y Uruguay.

Mientras celebraban la reintroducción del yaguareté número 50, los especialistas tuvieron la posibilidad de ver a Porá, una hembra liberada en 2021 cuando era apenas una cachorra de entre tres y cuatro meses.

Los científicos pudieron ver a la felina junto a sus crías y, de acuerdo a sus observaciones, no tenía ningún tipo de inconveniente en su adaptación. Se la pudo ver corriendo y muy calma al mismo tiempo. Pablo Sánchez, asistente de Conservación del Proyecto Iberá y miembro de Fundación Rewilding, aseguró que la yaguareté se comportó de manera natural e incluso buscó lugares específicos para parir a sus crías.

"Fue liberada junto a su madre, Mariuá, y su hermana, Karaí. Ellas tres fueron los primeros yaguaretés libres de todo el Proyecto Iberá tras setenta años de extinción en Corrientes", expresó Sebastián di Martino, director de Conservación en Rewilding Argentina.

El proyecto de reintroducción del yaguareté en los Esteros del Iberá no es nuevo. De hecho, comenzó en 2012. En ese momento, la provincia de Corrientes no tenía ningún yaguareté habitando.

Con el desarrollo de esta iniciativa, ahora posee más del 10% de la población nacional. La buena noticia es que la cantidad de yaguaretés que se encuentran libres en los Esteros cada año se agranda más. Para los responsables del proyecto, ver el crecimiento de la propuesta es un "sueño cumplido". "Ver yaguaretés libres en los Esteros del Iberá hoy es una realidad y es el resultado de un trabajo de largo plazo del que han participado varias instituciones y experto", indicaron.

Cómo es el yaguareté y dónde habita normalmente

Según la Fundación Vida Silvestre, en Argentina hay 250 yaguaretés en total. Este animal es de suma importante para el ecosistema porque posee el rol de regulador natural. Se trata del felino más grande de toda América Latina y el tercero a nivel mundial. Puede llegar a medir 2,50 metros de longitud y pesar unos 140 kilogramos. En general, la especie habita en selvas tropicales, bosques subtropicales, humedales y esteros.