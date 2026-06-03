El conductor de Argenzuela reveló información inédita acerca de una figura de América a través de X.

El conductor de Argenzuela (C5N), Jorge Ricardo Rial, sorprendió a sus seguidores de X tras compartir una inédita información que tiene como protagonista a una reconocida figura del canal América: "Eliminada sin nada de sutileza Karina Mazzoco, la mira está puesta en Mariana Fabbiani. Podría ser la próxima víctima de la guadaña de programación".

Asimismo también afirmó que el periodista Mauro Szeta se incorpora al Diario de Mariana y dejará el programa de Sergio Lapegüe: “La incorporación de Mauro Szeta no fue a pedido de la conductora. Lo toman como una intervención directa del tercer piso como una herramienta para darle algo de energía al famélico programa de la tarde. Si no da resultados, el cadalso podría ser el destino final de la mujer del productor”.

Hasta el momento, Mauro no confirmó los dichos de Jorge Rial sobre su futuro laboral dentro de canal América. Sin embargo, varios periodistas confirmaron su salida durante las transmisiones de diversos programas.

El tenso cruce entre Jorge Rial y Mauro Szeta

Hace un tiempo, Mauro Damián Szeta compartió información inédita acerca de la hija de Jorge Rial, Morena Rial, y esto generó ciertas tensiones en el vínculo de ambos. A través de la plataforma X, Mauro reveló: “Ordenan que Morena inicie tratamiento psiquiátrico y la contactaron para que trabaje en venta de ropa. La jueza aceptó las razones por las que la acusada no fue a 2 sesiones al psicólogo como lo ordena un fallo. Su psicólogo será Carlos Díaz, juzgado por la muerte de Maradona".

Luego de eso, el conductor de Argenzuela le respondió rápidamente por la plataforma digital X: “Y a otros les toca ser columnistas de un programa producido por otro señalado como responsable de la muerte de Maradona, Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, que dejó tirado a Diego. Abrazo”.