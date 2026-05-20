Jorge Rial reveló de quiénes "pidió la cabeza" Milei en medio de la crisis

Jorge Rial contó de quiénes "pidió la cabeza" Milei en medio de la crisis.

En la pantalla de Carnaval Stream, los periodistas Jorge Rial, Fabián Doman y Viviana Canosa encabezaron un fuerte intercambio sobre la actitud hostil del presidente Javier Milei hacia el periodismo. En medio de revelaciones resonantes, los comunicadores denunciaron presiones sobre grupos empresariales, despidos en medios y un creciente escenario de autocensura.

En el marco del acalorado debate, el exconductor de Intrusos cuestionó el supuesto doble discurso del oficialismo y reveló una presunta maniobra reservada del mandatario. "Me encanta porque este es el gobierno que más periodistas hizo volar por los aires y todavía siguen con la anécdota de Néstor y Haddad", ironizó Jorge Rial.

Luego, profundizó sus críticas contra la Casa Rosada y aseguró: "El otro día se juntó Javier Milei con Saguier y le pidió la cabeza de cinco periodistas de La Nación". Ante esa acusación vinculada a un posible intento de censura, Fabián Doman confirmó la existencia del encuentro, aunque hizo una aclaración temporal. "No me queda claro que haya sido ahora. Parece que fue hace varios meses. Pero no importa, existió la reunión y se pidió la cabeza de periodistas", sentenció.

El "pánico" de algunos periodistas

Por su parte, Viviana Canosa se refirió al impacto emocional que generan estos ataques reiterados desde el poder político. "Nosotros le contestamos al Presidente. Es muy difícil para mucha gente. Lo que hacen es generar autocensura, te da pánico. Es muy difícil", confesó la conductora con total sinceridad.

Jorge Rial mandó al frente a Javier Milei.

Para finalizar el segmento con una reflexión contundente sobre las presiones del oficialismo, Fabián Doman subrayó el rol del periodismo frente a este contexto. "No nos olvidemos que tenemos la obligación de hablar. Porque después nos van a mirar por lo que no dijimos", concluyó.