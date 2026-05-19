Reino Unido recibe un fármaco experimental de Japón para reforzar la respuesta al hantavirus

FOTO DE ARCHIVO. Un comprimido de Avigan (nombre genérico: Favipiravir), aprobado como medicamento antigripal en Japón y desarrollado por Toyama Chemical Co, filial de Fujifilm Holdings Co, en la sede de Fujifilm en Tokio, Japón

Reino Unido ha recibido de Japón suministros del fármaco antiviral favipiravir como parte de su respuesta al brote mortal ‌de hantavirus relacionado con ‌el crucero Hondius, según informó el lunes la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés).

La UKHSA afirmó que recibió el fármaco, cuyo uso para tratar el hantavirus seguía siendo experimental, durante el fin de semana y que los suministros reforzarían las reservas para el tratamiento, aunque el riesgo de una mayor transmisión ​en Reino Unido ⁠sigue siendo muy bajo.

Ni la UKHSA ni las autoridades japonesas revelaron ‌detalles sobre el número de dosis suministradas a ⁠Reino Unido.

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El crucero de lujo en el ⁠centro del brote atracó el lunes en el puerto neerlandés de Róterdam, donde las autoridades desembarcaron a los tripulantes y al personal médico. ⁠Tres personas han fallecido de los ocho casos confirmados ​y los dos probables relacionados con el barco.

No ‌existe un tratamiento específico para el ‌hantavirus, que se transmite principalmente a través de roedores, pero ⁠que en casos excepcionales puede transmitirse entre personas tras un contacto prolongado y cercano.

El tratamiento suele centrarse en cuidados de apoyo, como reposo e hidratación, aunque algunos pacientes pueden necesitar asistencia respiratoria.

En ​Japón, el ‌favipiravir se comercializa bajo la marca Avigan por una filial de Fujifilm como medicamento de emergencia para la gripe nueva o reemergente. El fármaco, que actúa bloqueando una enzima clave que muchos virus necesitan para multiplicarse, no está autorizado ⁠para su uso en Reino Unido.

El uso de favipiravir en el hantavirus se consideraría generalmente experimental o compasivo, más que una atención estándar, y lo más probable es que se utilice para tratar infecciones graves en una fase temprana, dijo Piet Maes, virólogo de la Universidad de Bruselas.

Maes señaló que, hasta la fecha, las pruebas proceden únicamente de estudios ‌de laboratorio y con animales, sin que existan datos sólidos de ensayos en humanos que demuestren que el fármaco sea eficaz contra el hantavirus. No existe ningún protocolo clínico establecido a nivel internacional que recomiende su uso rutinario para el hantavirus.

El brote está relacionado con el ‌tipo más raro de hantavirus, denominado virus Andes, que es la única cepa conocida que se transmite entre personas, aunque normalmente solo tras un ‌contacto estrecho y ⁠prolongado.

Funcionarios de la Organización Mundial de la Salud afirmaron que no han identificado cambios que hagan que el ​virus sea más transmisible o grave, y que el brote no supone una amenaza de pandemia.

Con información de Reuters