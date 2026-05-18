La UE obligará a las empresas a adquirir componentes de proveedores no chinos, según el FT

La chatarra de acero se carga en un convertidor para su refinamiento con hierro en bruto a acero en la fábrica de acero más grande de Alemania del conglomerado industrial ThyssenKrupp AG, en Duisburg, Alemania

La ​Unión Europea está elaborando planes para obligar a las empresas del bloque a adquirir componentes críticos de ‌al menos tres proveedores ‌diferentes, en un intento por reducir la dependencia de China, según informó el lunes el Financial Times.

Las nuevas normas afectarían a empresas de varios sectores clave, como el químico y el de maquinaria industrial, según añade el artículo, citando a dos funcionarios de la ​UE familiarizados con ⁠el asunto.

Según la nueva legislación, las empresas solo podrían ‌adquirir entre el 30% y el 40% ⁠de los componentes a un ⁠único proveedor y tendrían que abastecerse del resto a través de al menos tres proveedores diferentes que no procedieran ⁠del mismo país, según el FT.

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China sigue utilizando ​su control sobre el procesamiento de ‌muchos minerales como arma de ‌presión, en ocasiones restringiendo las exportaciones, presionando a la ⁠baja los precios y mermando la capacidad de otros países para diversificar sus fuentes de los materiales utilizados en la fabricación de semiconductores, vehículos eléctricos y ​armamento avanzado.

El ‌comisario de Comercio de la Unión Europea, Maros Sefcovic, está planeando una serie de aranceles punitivos sobre productos químicos y maquinaria chinos en un intento por hacer frente al déficit comercial ⁠de 1.000 millones de euros (1.160 millones de dólares) diarios del bloque y proteger a las empresas de la "uso del comercio como arma" por parte de China, según el periódico.

El mes pasado, Sefcovic firmó un memorando de entendimiento con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, para establecer ‌una asociación en la producción y el abastecimiento de minerales críticos, como parte de una iniciativa para aflojar el control de China sobre materiales cruciales para la fabricación avanzada.

La Comisión Europea no respondió de inmediato a una solicitud ‌de comentarios de Reuters.

Según el artículo del FT, estos planes preliminares se presentarán en una reunión de la Comisión dedicada ‌a China ⁠el 29 de mayo y podrían ser respaldados por los líderes de la UE a ​finales de junio.

(1 dólar = 0,8607 euros)

Con información de Reuters