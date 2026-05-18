Alerta por frío en Santa Fe y Rosario: cómo es el pronóstico para este lunes 18 de mayo de 2026

El clima dará un giro abrupto en el arranque de la semana y Santa Fe volverá a sentir de lleno el impacto del aire polar. Luego de un domingo marcado por lluvias y humedad, este lunes 18 de mayo llegará con temperaturas invernales, ráfagas de viento sur y condiciones ideales para la formación de heladas en sectores rurales y suburbanos.

El cambio no sorprende porque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) desde hace días viene advirtiendo sobre un descenso térmico sostenido en gran parte del centro del país. El ingreso de una masa de aire frío provocará mañanas muy frías tanto en Rosario como en la capital provincial, con registros térmicos que podrían ubicarse entre los más bajos del año hasta ahora.

Cómo estará el tiempo este lunes en Santa Fe y Rosario

De acuerdo con el pronóstico difundido por el SMN, este lunes comenzará con cielo despejado o ligeramente nublado, fuerte circulación de viento sur y un marcado descenso de temperatura respecto de los días anteriores.

En la ciudad de Santa Fe, la mínima se moverá cerca de los 5 grados, aunque la sensación térmica podría ser inferior durante las primeras horas del día. Rosario presentará un escenario similar, con amanecer frío, aire seco y máximas moderadas que apenas superarían los 16 grados durante la tarde.

La combinación entre humedad residual, aire polar y baja nubosidad generará además condiciones propicias para heladas aisladas, especialmente en áreas periurbanas y rurales. En ese sentido, es recomendable extremar cuidados durante las primeras horas del día, sobre todo para personas mayores, chicos y quienes deban circular temprano.

Pronóstico extendido: qué esperar para esta semana

El brusco descenso térmico forma parte de un patrón climático que comenzó a consolidarse en las últimas semanas sobre el centro del país. Después de un otoño irregular y con temperaturas más elevadas de lo habitual, mayo empieza a mostrar señales claras del avance hacia una etapa más fría.

Las bajas temperaturas no quedarían limitadas al lunes. Según las proyecciones del SMN, el frío continuará al menos hasta mitad de semana, con mañanas muy frías y posibilidad de nuevas heladas en distintos puntos de Santa Fe.

Para Rosario y alrededores, se esperan jornadas secas pero con amplitud térmica marcada: amaneceres cercanos a los 4 o 5 grados y tardes apenas templadas. En la capital provincial, el foco estará puesto también en la posible aparición de bancos de niebla durante el martes y miércoles.

Después de semanas donde el otoño parecía demorarse, el frío finalmente llegó a Santa Fe. Y todo indica que esta vez no será pasajero.