Una vez más, La Libertad Avanza busca despejar el "riesgo Adorni" de Diputados

La Libertad Avanza (LLA) plantó una sesión en Diputados con temario propio para abortar un nuevo intento de la oposición de emplazar las comisiones para iniciar los pasos legislativos para una interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionado por sus presuntas irregularidades patrimoniales. Mientras tanto, el oficialismo del Senado avanzó con pliegos judiciales, con colaboración del peronismo, pero se enfrenta al dilema sobre si acepta cambios al proyecto de reforma electoral, o lo deja empantanado.

Qué va a pasar en Diputados

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La Cámara Baja convocó a dos sesiones, una a las 10 y otra a las 11. La primera fue pedida por LLA y busca tratar proyecto de ley de Hojarasca y de modificación de la ley de Zona Fría, diez convenios de Argentina con otros países y la entrega de medallas “La Nación Argentina al Valor en Combate” a dos veteranos de Malvinas.

La segunda tiene como temas cuatro pedidos de interpelación a Adorni, un pedido de informes verbales a los ministros Sandra Pettovello y Luis Caputo sobre el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario; pedidos de reestablecimiento de prestaciones para jubilados y gratuidad de medicamentos a través del PAMI; creación del programa Remediar en la órbita del Ministerio de Salud; y expedientes sobre licencas maternales y paternales.

Esta última fue convocada por la oposición para la semana pasada, pero, por falta de quórum, la tuvieron que posponer para este miércoles. El pedido de una sesión convocada una hora antes de la que se busca emplazar a las comisiones para iniciar una interpelación a Adorni, fue visto como una jugada de Menem para bloquear el avance contra el cuestionado ministro coordinador.

"Es una jugada desleal, se ve la preocupación de Menem de desviar la atención y evitar cualquier planteo a Adorni", se quejó ante la consulta de El Destape una voz que firmó la segunda convocatoria, que señaló que "el expediente de pedido de sesión de ellos es el siguiente al de la nuestra".

Fuentes parlamentarias indicaron que en el oficialismo "están juntando" las voluntades para la sesión que pidieron. Desde la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) anunciaron que darán quórum en la convocatoria motorizada por LLA.

Voces de uno de los bloques que convocaron a la sesión por Adorni puso en duda el quórum para la sesión pedida por LLA, ya que no sería "un tema atractivo" la ley de Hojarascas, que elimina normas que, a criterio del impulsor del proyecto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, son "obsoletas".

En el caso de la impulsada por la oposición, puso en duda si juntan los 129 para arrancar la sesión. Desde Unión por la Patria, que no había sido tenido en cuenta en la primera sesión por la interpelación a Adorni, aclararon: "Bajamos solamente a la pedida por nosotros, obviamente". Una voz que firmó la convocatoria resumó el panorama: "Vamos a estar este fin de semana cruzando llamados para ver cuál es la mejor estrategia"

Qué va a pasar en el Senado

La semana del Senado tendrá trabajo de comisiones. Entre estas, Presupuesto y Hacienda y Economía Nacional e Inversión se reunirán el martes a las 16 para volver a tratar la autorización para el pago a dos fondos "buitres", Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, que en total suman U$S 171 millones.

El miércoles 20 a las 14, las comisiones de Salud y Legislación General continuarán debatiendo el proyecto de reforma de la ley de Salud Mental. Fuentes de LLA señalaron a El Destape que existe la posibilidad de que se retome el tratamiento del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, también sponsoreado por Sturzenegger.

Los pagos a los fondos "buitres" habían estado en la orden del día de la sesión del jueves pasado. Ese mismo día temprano, entró una nueva adenda del entendimiento. En el recinto, cuando sonaba la campana, la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, fue hablando con los propios y los bloques aliados para adelantar que lo iban a sacar del temario para volverlo a comisiones por un "error en la redacción".

En esa sesión, LLA se anotó el poroto de haber aprobado la continuidad de Carlos "Coco" Mahiques como camarista. Esa designación se enmarca en la batería de pliegos judiciales enviados por el gobierno de Milei al Senado. Este jueves, el oficialismo ingresó 60 nuevos pliegos de jueces, camaristas y defensores, principalmente del interior. Un reclamo que había hecho parte de la oposición en la comisión de Acuerdos.

José Mayans, jefe de la bancada Justicialista en el Senado, dio a entender en la última sesión que el oficialismo había tendido acuerdos con los gobernadores para sacar pliegos judiciales. El peronismo padeció un voto dividido con el pliego de Mahiques, a quien se lo señala como integrante de la comitiva judicial que viajó a la mansión del magnate Joe Lewis en Lago Escondido.

Sólo once votos, en su mayoría del kirchnerismo, se opusieron a extenderle la vida judicial al padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Fuentes que conocen la vida interna de la bancada peronista explicaron que se había habilitado la libertad de acción.

La semana pasada también se dio la primera reunión por el proyecto de Reforma Electoral de la comisión de Asuntos Constitucionales. En representación del Ejecutivo, asistió la asesora del Ministerio del Interior, María Luz Landivar.

Si bien en el propio plenario el titular de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, reconoció que la intención del oficialismo es que haya más reuniones, por el momento la marcha del proyecto parece estar empantanada. Los aliados necesitan de las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO), aunque sea sin la última letra: es decir, que las solicite el frente que las necesite.

"Dentro de las negociaciones todo es posible. No es algo que LLA quiera, pero mejor PAS que PASO", explicaron desde el entorno de un senador oficialista. Al pedido de sostenimiento de las Primarias, aunque sea de forma parcial, ya no solo es patrimonio de los aliados tradicionales, el PRO, UCR y bloques provinciales. "¿Para que vas a ir a unas PASO para ese partido que tiene lista única. Ahora, si hay otro que tiene la necesidad de dirimir su interna mediante candidaturas, por qué no habilitarlo", propuso, en una entrevista con FM La Patriada, el senador Justicialista Jorge Capitanich.