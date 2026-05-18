Nuevo outlet internacional en AMBA ofrece descuentos de hasta 52% y cuotas sin interés

Un nuevo outlet de la firma internacional Coppel se convirtió en la opción favorita para quienes buscan calidad y precios accesibles en indumentaria urbana y deportiva. Este local combina marcas reconocidas a nivel mundial con ofertas que llaman la atención de los consumidores del Gran Buenos Aires.

El punto fuerte de este espacio comercial es la mezcla entre descuentos agresivos y planes de financiación que facilitan la compra. En muchos casos, los precios bajan más del 50%, y además se puede pagar en cuotas sin interés, lo que genera un flujo constante de clientes que recorren el local en busca de prendas y calzado de temporada.

La variedad disponible sorprende: desde zapatillas técnicas hasta ropa de abrigo, remeras y shorts para hombres y mujeres. Entre las marcas destacadas se encuentran Nike, Adidas, New Balance y Pony, todas líderes en el mercado argentino y preferidas por los consumidores que buscan renovar su equipamiento deportivo.

Algunas de las ofertas que más llaman la atención incluyen las zapatillas New Balance 80, disponibles en blanco y negro, con descuentos del 50% y 52% y un precio final de $59.999. Por su parte, las Adidas Court 24 para mujer también bajaron un 50%, mientras que las Pony Italian Top Star tienen un descuento del 25%.

En muchos artículos, los precios bajan más del 50%, y además se puede pagar en cuotas sin interés.

En cuanto a la indumentaria, el short Nike Challenger para hombre, en color negro, se ofrece con un 21% de descuento, quedando a $62.999. También hay una buena selección de remeras Nike, tanto básicas como técnicas de la línea Dri-Fit, pensadas para quienes buscan comodidad y rendimiento en su día a día.

Este outlet funciona en el segundo piso del centro comercial ubicado en Presidente Perón 1361, San Miguel, y atrae a vecinos y visitantes de distintas localidades del Gran Buenos Aires. Su éxito no solo se debe a las rebajas, sino también a las facilidades para financiar las compras.

Uno de los factores clave para mantener el alto volumen de ventas es la posibilidad de pagar en 6 o 9 cuotas sin interés, gracias a acuerdos con bancos seleccionados. Además, la constante renovación del stock y la amplia oferta para toda la familia convierten a este local en uno de los espacios comerciales más dinámicos de la zona.

Ruta de Outlets en CABA: dónde comprar marcas premium con descuentos increíbles

Palermo y Villa Crespo: el corazón premium de los outlets

Uno de los puntos más elegidos es Distrito Arcos, en Palermo, donde la experiencia de compra se combina con un entorno al aire libre. Allí se concentran marcas internacionales como Adidas, Nike, Reebok, Lacoste, Tommy Hilfiger y Levi’s, con descuentos atractivos en productos seleccionados.

A pocas cuadras, la calle Aguirre en Villa Crespo mantiene su histórico lugar como “la meca” de los outlets. Tradicionalmente vinculada al cuero, hoy suma marcas premium como Brooksfield, Etiqueta Negra, Awada y Rapsodia. También destacan los outlets oficiales de Lacoste y Calvin Klein, dos de los más buscados por quienes apuntan a primeras líneas a menor precio.

De Microcentro a Barracas: deporte, volumen y oportunidades

El Microcentro, especialmente sobre la calle Florida y sus alrededores, es otro polo menos conocido pero muy efectivo. Allí, grandes locales de marcas deportivas como Puma, Adidas y Dexter liquidan stock de temporadas anteriores para dinamizar una zona golpeada por la caída del tránsito peatonal.

Para quienes buscan volumen y precios más agresivos, Barracas aparece como una parada obligada. Sobre la Avenida Herrera al 1600, bajo la autopista 9 de Julio Sur, se ubican outlets de marcas como Levi’s, Puma, Nike, Factory Deportivo y Lacoste, entre otros, con locales tipo galpón y secciones de segunda selección que ofrecen grandes descuentos.