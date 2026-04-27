Descuentos y 2x1 en botines de fútbol en un outlet de Buenos Aires: dónde queda y cómo comprar

Descuentos en botines en un outlet de Buenos Aires. Crédito: Severino Pivot YouTube

En medio de la caída de ventas en el sector de indumentaria, Puma sumó nuevas promociones online y en los outlets físicos. Una de las que más llama la atención es el 2x1 en botines de fútbol. Se trata de una oferta disponible en el local de la marca en Distrito Arcos que rige para todos los modelos.

Nuevas promociones en Distrito Arcos: cómo aprovechar los descuentos en botines

Distrito Arcos tiene muchísimos locales de marca con promociones para disfrutar de precios más accesibles y gastar menos. La creadora de contenido especialista en ofertas, Carola Barcia (@carolacuenta en Instagram) compartió un video con información sobre las diferentes promociones que se pueden aprovechar en el shopping:

Puma

La marca ofrece 2x1 en todos los botines del local, independientemente del modelo, incluso algunos de otras temporadas por menos de $35.000. Es clave saber que los pares baratos pueden no tener cambio, ni devolución.

Además, todo el outlet de Puma ofrece un 70% de descuento en la segunda unidad de zapatillas. Con precios que comienzan entre los $50.000 y $60.000 y una segunda unidad solo de $18.000.

Puma ofrece descuentos y 2x1 en botines de todos los modelos

Adidas

En Adidas, las zapatillas comienzan en los $40.000 y también hay una promoción que ofrece dos zapatillas y un descuento del 70% en la segunda unidad, si elegís dos pares de $70.000 para aprovechar el descuento, la segunda unidad pasa a costar solo $21.000. También hay camisetas de fútbol a solo $50.000.

También hay descuentos en todo el local, donde prendas como buzos, pantalones y shorts tienen diferentes ofertas. Además, los miércoles el local ofrece una promo de 20% de descuento abonando con Mercado Pago.

Otras promociones en Distrito Arcos

Entre los diferentes locales con descuentos del shopping, también se destacaron:

Kosiuko : ofrece prendas desde los $15.000

: ofrece prendas desde los $15.000 Burgués que contaba con una feria vintage: con remeras desde los $30.000 y buzos desde los $50.000

Además, para quienes realizan una compra de $20.000 o más, Distrito Arcos ofrece la posibilidad de llevarse un juguete de la nueva colección de Playmobil con la temática de la Selección Argentina por el Mundial 2026 por $15.000.

Varios locales de Distrito Arcos ofrecen promociones y descuentos en la segunda unidad