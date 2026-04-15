Descuentos del 70% en zapatillas adidas en un outlet de Buenos Aires: dónde comprar en abril 2026

Descuentos del 70% en zapatillas adidas en un outlet de CABA: dónde comprar en abril 2026 (Créditos: Shutterstock)

Adidas sumó un nuevo outlet en Buenos Aires donde se pueden encontrar zapatillas con hasta un 70% de descuento. Ubicado en el Recoleta Urban Mall de Vicente López, el local ofrece grandes descuentos en productos para hombres, mujeres y chicos y chicas.

Cómo aprovechas los descuentos en zapatillas Adidas

El outlet cuenta con precios únicos: las zapatillas comienzan en los $40.000. Además, hay una promoción que ofrece dos zapatillas y un descuento del 70% en la segunda unidad. Rige para todos aquellos productos que tienen un cartel de "promo", incluso las Adidas Campus que normalmente cuestan alrededor de $100.000.

Por lo que, si elegís dos pares de $70.000 para aprovechar el descuento, la segunda unidad pasa a costar solo $21.000. Además, se puede pagar con tarjeta y con ciertos bancos se pueden financiar en hasta 6 cuotas sin interés. Además de otras promociones bancarias que son clave consultar.

La gran recomendación es acercarse un día de semana en los primeros horarios de la mañana o después del almuerzo, para evitar el tumulto de gente. Los fines de semana hay mucha más concurrencia.

Dirección: 1° piso del Recoleta Urban Mall, Vicente López 2050 (Provincia de Buenos Aires).

¿Qué otros productos hay en el outlet de Adidas?

El local cuenta con mucho más que zapatillas de temporadas anteriores, entre sus productos deportivos se destacan:

Remeras de clubes comienzan en los $35.000

Tops deportivos a $35.000

También hay otras prendas como buzos, pantalones y shorts con promociones que pueden variar.

También cuenta con un área infantil con zapatillas deportivas y de lona a precios accesibles, ideal para renovar los zapatos de la escuela de toda la familia. Además, para quienes hacen fútbol, cuenta con botines en precios económicos.

Por otro lado, el outlet cuenta con una sección denominada "el producto de la semana", donde se ofrecen artículos y precios especiales que cambian semanalmente. El objetivo es brindarle a los clientes un artículo especial en descuento y la excusa para visitar el local seguido y aprovechar las novedades.