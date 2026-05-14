La AFA reveló las obras que se realizan en Kansas para recibir a la Selección Argentina en el Mundial 2026: “Como en casa”

Tapia filtró los avances en las obras.

A menos de un mes para que comience a girar la pelota en el Mundial 2026, la Selección Argentina recibió una muy buena noticia desde los Estados Unidos, país en el que disputará todos los partidos de la fase de grupos. Hace algunos meses, la AFA confirmó que el conjunto nacional hará base en Kansas City, la ciudad en la que tendrá su debut contra Argelia y que funciona como un punto estratégico debido a la cercanía con el aeropuerto.

Junto con esa información, se confirmó que el equipo de Lionel Scaloni usará el Compass Minerals National Performance Center como centro de entrenamientos, mientras que el alojamiento será en el lujoso Hotel Origin. Ahora bien, uno de los inconvenientes que tenía el establecimiento hotelero es la ausencia de un gimnasio, por lo que los jugadores iban a tener que hacer todo lo relacionado al trabajo físico en el Compass Mineral, que es el predio del Sporting Kansas City de la MLS.

Sin embargo, este martes, Claudio Tapia reveló que se ha iniciado una obra en el Hotel Origin para la construcción de un gimnasio especialmente preparado para la estadía de los campeones del mundo. “¡Para que la Scaloneta se sienta como en casa!”, escribió el presidente de la AFA junto a algunas fotos de los avances en el ensamblaje del gimnasio en el estacionamiento del hotel.

“Llegaron los materiales a Kansas y ya se está trabajando en el armado del gimnasio en el Origin Hotel, donde se hospedará nuestra Selección durante el Mundial. Cada vez falta menos para el comienzo de una nueva ilusión”, añadió el “Chiqui”. De esta manera, la idea es que los jugadores de la “Albiceleste” puedan hacer los trabajos de recuperación sin necesidad de trasladarse al centro deportivo al contar con un espacio más cercano para el entrenamiento.

Claro que esto no reemplazará al complejo del Sporting Kansas City, que cuenta con instalaciones ideales para los preparativos de cada encuentro, con vestuarios personalizados, tecnología audiovisual integrada, pantallas para análisis táctico, sala de hidroterapia y su propio gimnasio. Por lo tanto, el gimnasio en el Hotel Origin funcionará más de manera complementaria para que los jugadores tengan a su disposición un sector para entrenar por fuera de los tiempos dedicados al Compass Center y sin requerir de un traslado.

Así inició la construcción del gimnasio para la Selección.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026