Adrián Pallares se quebró en vivo en Intrusos y contó lo que le pasa: "Lo quería decir tranquilamente, pero bueno"

Adrián Pallares se quebró en vivo.

Un momento completamente inesperado cambió el clima en Intrusos y dejó a todos en silencio. Lejos de los escándalos habituales del mundo del espectáculo, Adrián Pallares se quebró en vivo al compartir una situación personal que lo tiene atravesando horas muy difíciles.

Todo ocurrió al inicio del programa, cuando el conductor, junto a su equipo, repasaba los temas del día. Sin embargo, antes de avanzar con la agenda, decidió frenar unos segundos y hacer un pedido que rápidamente tomó otro tono.

El pedido de Adrián Pallares que lo hizo emocionarse

“Le quiero mandar un saludo a toda la gente del Hospital Británico”, comenzó diciendo, visiblemente afectado. La frase parecía protocolar, pero lo que vino después sorprendió a todos.

De un momento a otro, la voz de Pallares empezó a quebrarse y el estudio quedó en silencio. “Tengo un amigo muy amigo que está pasándola mal y lo están atendiendo muy bien”, alcanzó a decir, mientras intentaba mantener la compostura.

La emoción lo desbordó y no pudo continuar con la misma firmeza. “Lo quería decir tranquilamente pero bueno…”, agregó, evidenciando el impacto que le genera la situación.

La emoción de Adrián Pallares por su amigo

Lejos de ocultar lo que estaba viviendo, el conductor decidió ir hasta el fondo y explicar por qué ese agradecimiento era tan importante. “Están laburando muchísimo para salvarle la vida a uno de mis mejores amigos”, expresó, ya completamente conmovido.

Incluso mencionó el nombre de la persona que atraviesa este delicado momento. “Gracias muchachos por todo lo que están haciendo por Daniel”, dijo, generando un clima completamente distinto al habitual en el programa.

Adrián Pallares fue apoyado por sus compañeros.

Sus compañeros lo acompañaron en silencio, respetando el momento y dejando que el conductor pudiera expresarse sin interrupciones. Fue uno de esos instantes donde la televisión deja de ser show y se vuelve completamente real.

El fragmento no tardó en viralizarse en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la sinceridad de Pallares y le enviaron mensajes de apoyo tanto a él como a su amigo.

Así, en medio de una rutina marcada por primicias y escándalos, Intrusos vivió uno de sus momentos más humanos. Y esta vez, la noticia no estuvo afuera, sino en el corazón de su conductor.