Spotify incorpora el control parental en las cuentas gratuitas: cómo usarlo

Hasta ahora, esta funcionalidad de Spotify solo estaba disponible para los suscriptores del plan Premium Familiar en ciertos países. Con este lanzamiento, los mercados inaugurales son Argentina, Colombia, Dinamarca, Italia, Nueva Zelanda y Suecia. Esto significa que familias que no cuentan con una suscripción de pago también podrán beneficiarse de un entorno de escucha seguro y personalizado para sus hijos.

Qué puede hacer el menor dentro de la cuenta gestionada

La cuenta gestionada está pensada para que los chicos tengan autonomía dentro de un entorno controlado. Los menores podrán crear playlists propias, recibir recomendaciones personalizadas y acceder a funciones como daylist y Wrapped, manteniendo estadísticas independientes de las cuentas de sus padres. La experiencia está enfocada únicamente en música, sin acceso a mensajes, sesiones colaborativas como Jam ni contenidos visuales activos por defecto.

Los menores verán anuncios, pero solo los aptos para su edad. Los oyentes jóvenes escucharán únicamente anuncios de Spotify adecuados para su edad, que incluyen información útil sobre cómo aprovechar al máximo la aplicación.

Qué controlan los padres

Las herramientas de control son concretas. Los tutores pueden activar filtros de contenido explícito para evitar canciones con lenguaje o temas inapropiados, restringir artistas y canciones específicos que pueden bloquear manualmente, y deshabilitar los vídeos dentro de la aplicación. Todo se gestiona desde la configuración de la cuenta del adulto, sin necesidad de tocar el dispositivo del menor.

Cómo activarlo paso a paso

El proceso lleva menos de dos minutos.

Abrí Spotify con tu cuenta de adulto. Entrá a Ajustes y privacidad → Controles parentales. Seleccioná "Crear una cuenta gestionada". Seguí los pasos en pantalla para configurar el perfil del menor.

Quienes prefieran una experiencia sin publicidad para sus hijos podrán optar por el plan Premium Familiar, que permite agregar a los menores como miembros sin costo adicional.