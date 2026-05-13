"La pasamos bien": la modelo que confirmó haber estado con Nico Occhiato

Modelo aseguró haber salido con Nico Occhiato.

Un viejo rumor del mundo del espectáculo volvió a encenderse y esta vez fue la propia Noelia Marzol quien decidió no esquivar el tema y terminó confirmando lo que durante años fue un secreto a voces.

Todo ocurrió en el streaming El Ejército de la Mañana, donde la modelo se mostró relajada, picante y dispuesta a hablar sin filtros sobre su pasado amoroso.

Noelia Marzol confirmó haber salido con Nico Occhiato

La charla venía tranquila hasta que Pepe Ochoa fue directo al hueso y le preguntó por romances ocultos en el Bailando. “Yo siempre picoteé fuerte”, respondió Marzol entre risas, abriendo la puerta a una confesión que no tardó en llegar.

La foto de Nico Occhiato y Noelia Marzol.

El clima se puso más intenso cuando apareció el nombre de Nicolás Occhiato, con quien fue vinculada hace varios años pero nunca había habido una confirmación clara.

La pregunta fue directa y la respuesta también. “La pasamos bien”, lanzó Marzol, generando una reacción inmediata en el estudio y en redes sociales, donde el tema rápidamente se volvió tendencia.

Lejos de dar demasiados detalles, la bailarina eligió mantener cierto misterio, aunque dejó en claro que algo pasó entre ellos. “Vos te estás conociendo con alguien y no salís a los dos días a decir ‘estoy saliendo’”, explicó, justificando por qué en su momento decidieron manejarse con bajo perfil.

¿Cuándo salieron Nico Occhiato y Noelia Marzol?

El recuerdo remite a 2019, cuando comenzaron a circular fotos de ambos saliendo juntos de un boliche, lo que alimentó las versiones de un romance. Sin embargo, en aquel entonces ambos minimizaron la situación y evitaron blanquear cualquier vínculo.

Ahora, con el paso del tiempo y ya en otra etapa de su vida, Marzol decidió hablar con más libertad y confirmar lo que muchos sospechaban. Cabe recordar que poco tiempo después de ese episodio, la actriz conoció a su actual pareja, con quien formó una familia y consolidó su presente lejos de los escándalos.

Aun así, la confesión no pasó desapercibida y volvió a poner en el centro de la escena una historia breve pero muy comentada en su momento. Así, una frase simple terminó reavivando un viejo capítulo del espectáculo que, hasta ahora, había quedado en el terreno de los rumores.