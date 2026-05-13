Ver River vs. Gimnasia de La Plata en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Juanfer Quintero y Nacho Fernández, referentes en River y Gimnasia.

River recibirá este miércoles a las 21:30 a Gimnasia de La Plata por los cuartos de final del torneo Apertura. El conjunto de Eduardo "Chacho" Coudet llega entonado después de lograr una sufrida clasificación por penales a San Lorenzo, en un duelo que tuvo de todo, donde el equipo estuvo al borde de la eliminación tanto durante el alarque como en la tanda de pateadores.

El "Lobo", por su parte, llega como una de las revelaciones de esta instancia, después de haber tenido un muy mal arranque de año. Esto derivó en el despido de Fernando Zaniratto y en la asunción de forma interina del "Pata" Pereyra, quien desde que asumió solamente conoció la victoria y lleva siete victorias al hilo (incluyendo el partido por Copa Argentina frente a Camioneros) que lo convierte en el mejor arranque que haya tenido un DT tripero en la historia.

Por dónde ver River contra Gimnasia de La Plata

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre River y Gimnasia de miércoles a las 21:30 será transmitido por el Pack Premium (ESPN Premium o TNT Sports).

Coudet valoró el triunfo de River

El entrenador "Millonario" valoró la clasificación frente a San Lorenzo, que le permite tomar un poco de aire. El partido tuvo momentos de tensión en donde la gente de River hizo sentir su descontento por una campaña que no es buena desde lo futbolístico. "Es difícil generar un buen fútbol con un equipo metido en bloque bajo, pero por suerte entró en la última. Le dimos demasiada emoción a los penales para mi gusto. Seguimos en carrera, otra vez jugando en casa, y queremos ver la parte positiva más allá de lo que se pueda decir", enfatizó Coudet.

Coudet consigue resultados pero sigue bajo la mira en lo futbolístico.

Además, el director técnico analizó el lugar en el que se encuentra y lo que quiere la gente: "Yo tengo muy claro esto. La exigencia nos va a hacer mejores, es River. Se los digo constantemente a los jugadores. Siempre hay que saludar a la gente y hay estar más juntos que nunca. Tenemos que ser conscientes de esta exigencia. A veces nos cuesta no poder retribuirle a la gente lo que nos da".

Un regreso importante en Gimnasia

Nicolás Barros Schelotto, importante en GELP.

Para enfrentar al club de Núñez, Gimnasia podrá volver a contar con Nicolás Barros Schelotto. El hijo de Guillermo llegó a la quinta amarilla en el último partido por la fase de grupos, por lo que no pudo ser de la partida ante Vélez. Y su regreso le da una variante más en ataque al equipo del "Pata" Pereyra, que para este cotejo perderá por la expulsión en Liniers a Enzo Martínez.