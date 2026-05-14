Rocío Oliva se fue a las piñas en un boliche de Zona Norte.

Rocío Oliva, expareja de Diego Maradona, y su novio Néstor Ortigoza, reconocido exfutbolista de San Lorenzo, protagonizaron un fuerte escándalo en los últimos días, luego de que se viralizaran en las redes sociales videos de ambos peleandose con efectivos de seguridad en un boliche.

Esto ocurrió en Tropitango, un famoso establecimiento ubicado en General Pacheco, conocido por su inclinación por la música popular. La pareja se presentó allí para pasar una buena noche, pero nada salió como estaba planeado: según revelaron en A la Tarde, alguien habría tenido una discusión con una amiga de la exjugadora de River; esta intervino y luego hizo lo propio Ortigoza, en algo que devino en un episodio muy violento.

Rocío Oliva fue filmada peleando en un boliche

El primero de los videos que tomó conocimiento público fue el de ella, donde se ve que le hace un gesto al estilo "¿qué te pasa?" a un patova, para luego querer asestarle una cachetada, aunque su intento quedó estéril luego de que este la tomará de la mano y evitara ser agredido por la mujer.

En el otro, se puede observar como entre varios efectivos de seguridad de Tropitango intentan reducir a Néstor Ortigoza, sin poder contenerlo con facilidad y con los famosos "láseres" apuntando al exdeportista.