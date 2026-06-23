Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH hoy

Este martes 23 de junio de 2026, la ANSES continúa con el cronograma de pagos correspondiente al sexto mes del año. En esta jornada se abonan jubilaciones mínimas, pensiones y distintas asignaciones sociales, todas ellas con el incremento del 2,58% y los bonos extraordinarios que buscan reforzar el ingreso de los beneficiarios. El calendario se organiza según la terminación del DNI, lo que permite un orden en la distribución de los haberes.

De esta manera, quienes perciben jubilaciones y pensiones máximas, así como titulares de diversas asignaciones familiares, tienen fecha de cobro hoy. Este esquema garantiza que cada grupo reciba en tiempo y forma los beneficios que le corresponden.​​​​​​

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos terminados en 8.

Asignación por Prenatal

Titulares con documentos finalizados en 8.

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento hasta el 8 de julio.

Jubilados y pensionados de la ANSES: cómo quedan los haberes en junio con aumento, bono y medio aguinaldo

De acuerdo con lo informado por la ANSES, las jubilaciones quedan en junio 2026 así: