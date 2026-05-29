Uno por uno, todos los aumentos de ANSES que hay confirmados para junio 2026

Aumentos de prestaciones sociales confirmados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores que comenzarán a regir desde junio de 2026 para jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y prestaciones universales. El ajuste mensual será de 2,6% y se aplicará según la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación de abril informada por el INDEC.

El incremento alcanzará a millones de beneficiarios en todo el país e incluirá aumentos para jubilados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), pensiones no contributivas, asignaciones familiares y programas de asistencia social.

Además, durante junio ANSES mantendrá el pago del bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, y acreditará también el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

Aumentan las jubilaciones y pensiones de ANSES

Con la actualización de junio, la jubilación mínima ascenderá a $403.317,99, mientras que la jubilación máxima se ubicará cerca de los $2.715.000. Los nuevos montos estimados quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $403.317,99

Jubilación máxima: alrededor de $2.715.000

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): cerca de $322.780

Pensiones no contributivas: aproximadamente $282.432

El incremento responde al mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/24, que actualiza las prestaciones previsionales todos los meses según el índice inflacionario de dos meses atrás.

Cómo queda el bono de $70.000

El Gobierno nacional también confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran la mínima. El refuerzo se acreditará automáticamente junto con los haberes mensuales de junio. El monto completo será percibido por quienes cobren la jubilación mínima, mientras que los beneficiarios con ingresos superiores recibirán un bono proporcional hasta alcanzar el tope establecido por el esquema vigente.

Según datos citados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), incluso con el refuerzo extraordinario, los jubilados de menores ingresos continúan mostrando pérdidas reales frente a la inflación acumulada.

Prestaciones ANSES con aumento

Aguinaldo para jubilados y pensionados

Durante junio, ANSES también pagará el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026. El Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre y se calculará tomando como referencia el haber actualizado de junio.

El bono extraordinario de $70.000 no será incluido dentro del cálculo del aguinaldo debido a que posee carácter no remunerativo.

Para quienes cobran la jubilación mínima, los valores aproximados serán:

Aguinaldo estimado: $201.658,99

Total aproximado a cobrar en junio con bono incluido: $674.976,98

Cuánto aumenta la AUH ANSES

AUH y asignaciones familiares: los nuevos montos

ANSES actualizará también las asignaciones familiares y universales bajo el mismo esquema de movilidad mensual. Los nuevos valores confirmados para junio son:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $144.562

Pago efectivo de AUH: $115.650

AUH por discapacidad: $472.095

Asignación por Embarazo: $144.984

Ayuda Escolar Anual: $60.873

Asignación por nacimiento: $84.508

Asignación por adopción: $505.265

Cuidado de la salud: desde $144.985

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en junio

El Gobierno también mantendrá durante junio los valores vigentes de la Tarjeta Alimentar, que funciona como complemento para familias que cobran AUH y otras prestaciones sociales.

Las escalas confirmadas son:

Familias con un hijo: $72.250

Titulares de Asignación por Embarazo: $72.250

Familias con dos hijos: $113.299

Familias con tres hijos o más: $149.425

ANSES recordó que todas las actualizaciones se aplicarán de forma automática y que los beneficiarios podrán consultar los nuevos montos y fechas de cobro desde la plataforma Mi ANSES utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.