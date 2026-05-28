El Banco Nación anunció instrumentos financieros para familias endeudadas

En el marco de una crisis de morosidad en carteras familiares, el Banco Nación (BNA) difundió un conjunto de herramientas destinadas a clientes con dificultades financieras, con el objetivo de facilitar la reorganización de deudas, reducir el peso de las cuotas mensuales y extender los plazos de pago.

Según comunicó el BNA, "cada solicitud es analizada de manera individual por los equipos especializados del Banco, considerando el perfil del usuario, su situación financiera y las características de las obligaciones a reorganizar". En ese sentido, agregó que "este enfoque permite ofrecer alternativas adecuadas a cada necesidad, promoviendo una administración responsable de los compromisos asumidos".

Para iniciar la gestión, "los clientes pueden acercarse a cualquier sucursal para recibir asesoramiento y conocer las opciones disponibles. También tienen la posibilidad de consultar la información y requisitos vigentes en www.bna.com.ar", señaló la entidad bancaria en un comunicado.

El Banco Nación difundió estos instrumentos en el contexto de un endeudamiento creciente de las familias para gastos corrientes, que llevó a una morosidad récord en préstamos familiares y billeteras virtuales del 11%, una cifra máxima en casi 20 años.

Además, la mora bancaria en la Argentina cerró 2025 en 5,3%, el nivel más alto entre los principales países de América Latina, según un informe de Econosignal elaborado por la consultora internacional Deloitte con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Central (BCRA).

Los instrumentos para deudores familiares que difundió el Banco Nación

Consolidación de deudas

Está destinada a personas que perciben sus haberes a través del Banco Nación. Esta herramienta permite reunir obligaciones financieras mantenidas tanto en esta como en otras entidades, facilitando la administración de los compromisos y la organización del esquema de pagos, informó la entidad. La línea contempla tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y montos de hasta $ 100 millones.

Refinanciación de saldos de tarjeta de crédito

Disponible para clientes que registran hasta 90 días de atraso en el pago de una tarjeta de crédito emitida por la institución. Posibilita reestructurar saldos pendientes de hasta $ 10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA vigente del 35%.

La operatoria contempla el mantenimiento de la tarjeta, el inicio del pago de las cuotas en el próximo resumen y adecuaciones temporales en los límites de compras.

Para situaciones con más de 90 días de atraso, el Banco dispone de alternativas de financiación para extender los pagos en hasta 96 meses, sujetas a evaluación crediticia y condiciones vigentes.