Se confirmó la lesión de Neymar en Brasil: ¿chau debut en el Mundial?

Neymar Jr. volvió a encender todas las alarmas en la Selección de Brasil que dirige Carlo Ancelotti después de que se confirme la lesión que lo dejará afuera del debut en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Según informó el periodista italiano Fabrizio Romano, el astro brasileño estará afuera de las canchas entre dos y tres semanas después de los estudios médicos realizados. De esta manera, se perderá los partidos previos al torneo y tampoco estará en el duelo ante Marruecos del sábado 13 de junio.

Por supuesto, desde un principio su convocatoria a la "Verdeamarelha" sorprendió a más de uno no sólo porque llegaba con lo justo para disputar la Copa del Mundo, sino también porque el hombre del Santos lleva más de dos años y medio sin vestir la camiseta del seleccionado. Ahora, con esta dolencia, se espera que "Ney" se ausente en los compromisos venideros, pero igualmente podría estar en los cruces ante Haití y Escocia en el Grupo C del mencionado certamen en el que los brasileños buscarán su sexta estrella.

Neymar se pierde el debut de Brasil en el Mundial 2026

El jefe médico de la Selección de Brasil confirmó la noticia de que "Ney" se queda afuera del debut contra Marruecos tras sufrir una lesión de grado 2 en su pantorilla, por lo que tendrá una recuperación de tres semanas. De esta manera, recién podría estar disponible para enfrentar al elenco haitiano el 19 de junio, aunque no está confirmado que llegue en buenas condiciones. Hasta el momento, Ancelotti lo mantendrá en la lista más allá de la mencionada dolencia.

Los números de Neymar con la Selección de Brasil

Partidos jugados : 128.

: 128. Goles : 79.

: 79. Asistencias : 59.

: 59. Títulos: Copa Confederaciones 2013 y medalla de oro en los Juegos Olímpicos Rio 2016.

Fabrizio Romano confirmó la lesión de Neymar

La lista completa de convocados de Brasil para el Mundial 2026

Arqueros : Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Gremio).

: (Liverpool), (Fenerbahçe), (Gremio). Defensores : Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Danilo (Flamengo) , Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Douglas Santos (Zenit), Ibañez (Al-Alhi), Leo Pereira (Flamengo)

: (PSG), (Arsenal), (Flamengo) , (Roma), (Flamengo), (Juventus), (Zenit), (Al-Alhi), (Flamengo) Volantes : Cas emiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad).

: (Manchester United), (Newcastle), (Flamengo), (Botafogo), (Al-Ittihad). Delanteros: Vinicius Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Manchester United), Endrick (Olympique de Lyon), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth).

El fixture de Brasil en el Mundial 2026: cómo ver sus partidos en el Grupo C