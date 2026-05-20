Neymar al Mundial 2026: la solución de Panini a su ausencia en el álbum que recuerda a Qatar 2022

Neymar jugará su cuarto Mundial.

Cada año mundialista, Panini se encarga de hacer un seguimiento de las convocatorias de cada selección con el fin de prever las posibles listas que se presentarán para la Copa del Mundo. Ahora bien, cuando salió el álbum del Mundial 2026, varios fanáticos y coleccionistas se percataron de la ausencia de un espacio para Neymar Jr., quien hasta entonces se mantenía en duda debido a su falta de ritmo en Santos.

Sin embargo, este lunes se confirmó la presencia del astro brasileño, que fue convocado por Carlo Ancelotti para disputar su cuarta y última edición de la Copa del Mundo con la Selección de Brasil, lo que ha generado cierto disgusto entre los coleccionistas al no contar con su figurita. Claro que Panini tenía sus motivos para pensar en la posibilidad de que Neymar no sea citado, ya que no vestía la casaca verdeamarela desde octubre del 2023.

Si bien todavía no hubo una respuesta oficial por parte de la empresa, lo cierto es que no es la primera vez que sucede algo así, ya que incluso tenemos ejemplos palpables de lo que fue Qatar 2022. Tal es el caso de Paulo Dybala, quien no estaba en la versión inicial del álbum del Mundial pasado pero, aun así, tuvo su figurita gracias al paquete de actualización que lanzó Panini, en el que se incluyó a otros jugadores como Ousmane Dembélé y Jamal Musiala.

Dicho paquete se vendía en una caja que contenía 80 figuritas sin repetir y que estaban listas para ser pegadas en el álbum, con indicaciones de quién debía salir y quién entraba en su lugar como si se tratase de una sustitución en pleno partido. En el caso de Qatar 2022, estas figuritas contaban con un diseño alternativo, con un blanco como fondo en lugar del bordó que había caracterizado a las figuritas de los sobres, de manera que uno podía diferenciar cuáles pertenecían a la actualización.

Claro que el lanzamiento del Update Set se tomó su tiempo, ya que recién salió a la venta a finales de noviembre, con el Mundial ya iniciado, por lo que podría darse una situación similar para esta edición. Además, Panini no solamente le ha errado con Neymar, sino que hay varios nombres que no concuerdan entre el álbum y las convocatorias que ya fueron anunciadas, por lo que es casi seguro que la marca les dará a sus coleccionistas la actualización para que el álbum resulte lo más fiel posible.

Así venía el set de actualización de Qatar 2022.

Los grupos del Mundial 2026 tras el repechaje