Alertan por las estafas online por el Mundial 2026

Miles de sitios falsos buscan aprovechar la fiebre mundialista.

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya empezó, pero junto con la expectativa de millones de hinchas también apareció una amenaza cada vez más peligrosa: las ciberestafas impulsadas por inteligencia artificial. Especialistas en seguridad informática detectaron miles de sitios falsos, aplicaciones truchas y campañas de phishing que buscan aprovechar la fiebre mundialista para robar dinero, datos personales e incluso identidades digitales.

Según datos citados por la empresa Check Point Software Technologies, entre febrero y abril de 2026 se registraron 9.741 nuevos dominios vinculados a palabras como “FIFA” o “Copa Mundial”, una cifra que supera ampliamente los niveles vistos durante Qatar 2022. Además, uno de cada 41 sitios analizados ya fue catalogado como sospechoso o directamente malicioso.

Cómo funcionan las estafas del Mundial 2026

Los delincuentes utilizan técnicas conocidas como “typosquatting”, que consisten en crear páginas casi idénticas a las oficiales, con cambios mínimos en la dirección web. El objetivo es engañar a usuarios que buscan entradas, camisetas, pasajes o transmisiones online.

Entre los ejemplos detectados aparecen falsas tiendas oficiales con descuentos de hasta 80%, plataformas de apuestas fraudulentas y sitios de streaming que prometen ver partidos gratis, pero terminan instalando malware en los dispositivos.

La situación se volvió todavía más compleja por el uso de inteligencia artificial generativa. Los ciberdelincuentes ahora pueden crear videos falsos, audios clonados y campañas extremadamente realistas usando la imagen o la voz de figuras conocidas como Lionel Messi o dirigentes de la FIFA. Los deepfakes crecieron más de 2.137% en los últimos tres años.

Entre los ejemplos detectados aparecen falsas tiendas oficiales.

Argentina, entre los países más vulnerables

El informe remarca que Argentina aparece como un blanco especialmente sensible por la combinación entre pasión futbolera, inflación y búsqueda constante de ofertas para viajar al Mundial. Las estafas suelen apuntar a alquileres turísticos falsos, promociones irreales y supuestas plataformas de transmisión gratuita.

También crece el riesgo de robo de identidad digital. Un informe reciente de LexisNexis Risk Solutions indicó que uno de cada diez fraudes globales ya se realiza mediante identidades sintéticas, una modalidad que combina datos reales y falsos para engañar a usuarios y empresas.

Cómo evitar caer en una ciberestafa

Los expertos recomiendan verificar siempre que las páginas oficiales utilicen dominios legítimos como FIFA.com, evitar enlaces sospechosos y desconfiar de promociones demasiado atractivas. También aconsejan activar la autenticación en dos pasos en billeteras virtuales y bancos, además de no descargar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales.

Otra medida clave es revisar cuidadosamente videos y audios que circulan en redes sociales, especialmente aquellos protagonizados por famosos o celebridades promocionando sorteos o inversiones vinculadas al Mundial.