Qué significa cada luz de tu router

No son un adorno, sino un sistema de diagnóstico rápido del dispositivo.

Las luces del router pueden parecer simples indicadores, pero en realidad son una herramienta clave para detectar problemas de conexión y entender qué está pasando con Internet en casa. Desde una señal caída hasta una actualización pendiente, cada LED tiene una función específica y conocerla puede evitar llamados innecesarios al soporte técnico.

Aunque el diseño cambia según la marca o la operadora, la mayoría de los routers comparten indicadores similares. Saber qué significa que una luz esté fija, apagada o parpadeando puede ayudar a resolver fallas comunes en pocos minutos. Estas luces no son un adorno estético, sino un sistema de diagnóstico rápido del dispositivo.

Las luces más importantes del router

Uno de los indicadores más importantes es el de Power o encendido. Esta luz confirma que el router está recibiendo energía y funcionando correctamente. En la mayoría de los equipos permanece fija y, si está apagada, suele indicar un problema eléctrico o de alimentación. Algunos modelos incluso usan color rojo para advertir fallas internas.

Otra de las luces fundamentales es la de ADSL, Fibra, PON o LOS, dependiendo del tipo de conexión. Este LED muestra si existe comunicación entre el router y el proveedor de Internet. Cuando la luz permanece fija, la conexión está estable. Si parpadea de forma constante, el equipo intenta reconectarse después de un reinicio o de una caída del servicio. En cambio, si se mantiene apagada o roja, puede indicar pérdida total de señal y probablemente haya que contactar a la operadora.

También aparece casi siempre el indicador de Internet, representado muchas veces con un pequeño globo terráqueo. Su función es confirmar que el router ya logró conectarse a la red. Cuando está fija, todo funciona normalmente; si parpadea, significa que hay tráfico de datos.

WiFi, WPS y otras luces que también conviene revisar

En algunos equipos se suman otras luces específicas. La de Phone o teléfono solo se activa si la línea tiene servicio de telefonía fija. La de WiFi o WLAN muestra si la red inalámbrica está habilitada y suele parpadear cuando hay dispositivos conectados transmitiendo datos. También puede haber indicadores separados para las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz.

Cada LED tiene una función específica.

Finalmente, muchos routers incluyen una luz de WPS, una función que permite conectar dispositivos sin escribir la contraseña. Si está encendida o titilando, el modo de emparejamiento está activo. También puede aparecer una luz de Update o actualización, que avisa sobre nuevo firmware disponible para instalar.

Conocer el significado de estas luces puede ahorrar tiempo y facilitar la detección de problemas de conexión sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.