Luego de votarle todas las leyes a Milei, el gobierno de Sadir ahora asegura que "Jujuy no existe para Nación"

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, atraviesa una paradoja política que comienza a repercutir en las arcas provinciales. Mientras sus legisladores aportan votos clave para la agenda de Javier Milei en el Congreso de la Nación, que incluyó la reciente reforma de la Ley de Glaciares, el territorio jujeño enfrenta una crisis fiscal severa por la caída de los fondos coparticipables. El secretario de Comunicación del Gobierno provincial, Alberto Siufi, señaló que “Jujuy no existe para Nación”.

Durante los primeros dos años de gestión libertaria, el gobernador Sadir se pronunció en favor y apoyó las medidas económicas aplicadas por el Presidente y replicó el modelo de ajuste en su propia provincia. Sin embargo, ahora su gabinete se queja de los nuevos recortes presupuestarios aplicados por el Gobierno nacional. La motosierra de Milei ataca los sistemas provinciales, insumos y tecnología, lucha contra enfermedades crónicas, salud sexual, el Programa Remediar, vacunas, PAMI y salud mental. Como respuesta, organizaciones sociales, sindicatos y trabajadores de la salud marcharán y reclamarán por el desfinanciamiento.

Siufi explicó que, mientras otras provincias recibieron fondos adicionales provenientes de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), Jujuy quedó excluida. “En abril se recaudaron más de 86 mil millones de pesos en ATN y solamente se distribuyeron 47 mil millones. El resto se lo quedó Nación”, señaló en una conferencia de prensa.

En tanto, el funcionario cuestionó la reducción de partidas destinadas a programas sanitarios y prevención de enfermedades. “Se recortaron fondos para dengue, hantavirus, enfermedades transmisibles y acceso a medicamentos”, indicó. A su vez, sostuvo que la situación se vuelve aún más preocupante en provincias del norte argentino, donde los sistemas sanitarios y educativos dependen en gran parte del acompañamiento financiero nacional. “Estamos hablando de áreas muy sensibles que afectan directamente a la población”, dijo.

Entre las áreas más afectadas del Ministerio de Salud, tras el recorte brutal de Luis Caputo, se encuentran: el dinero del fortalecimiento para los sistemas provinciales (más de 25 mil millones); medicamentos, insumos y tecnología médica para centros y hospitales (20 mil millones); más de 5 mil millones invertidos en la lucha contra el cáncer; 800 millones en Salud Sexual, VIH, tuberculosis y hepatitis virales; más de 830 millones para el INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante) y otros 500 millones en vacunas.

El secretario de Comunicación del Gobierno provincial, Alberto Siufi, señaló que “Jujuy no existe para Nación”.

"Crisis profunda": convocan a una jornada de protesta en defensa de la salud pública de Jujuy

En medio de los cuestionamientos al gobernador Sadir por la situación del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), el secretario general de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública provincial (APUAP), Nicolás Fernández, confirmó que el próximo miércoles 20 de mayo se realizará una jornada nacional de lucha en defensa de la salud pública.

Fernández aseguró que el sistema sanitario provincial atraviesa un panorama delicado debido a problemas estructurales. “En Jujuy esto impacta con mayor gravedad porque ya venimos de una crisis profunda en el sistema de salud y de una fuerte falta de recursos humanos”, expresó.

Asimismo, explicó que esto se agrava porque cada vez más personas abandonan el sistema privado de salud debido a la crisis económica y terminan recurriendo al sistema público. “Hay estudios que muestran un aumento del 26% en la demanda del sistema público de salud producto de la situación económica”, afirmó.

El dirigente remarcó que muchas familias ya no pueden sostener el pago de prepagas u obras sociales privadas. “Muchas personas dejaron de pagar sus prepagas y toda esa demanda cae sobre el sistema público de salud”, advirtió en declaraciones para Somos Jujuy.

Además, sostuvo que el deterioro económico también impacta en el estado de salud de los pacientes que llegan a hospitales y centros sanitarios. “Los profesionales están viendo que los pacientes llegan en peores condiciones a los hospitales por falta de atención y de medicamentos”, manifestó.

El secretario general de APUAP advirtió que el desmantelamiento de programas nacionales puede profundizar aún más el colapso hospitalario. “Un profesional puede hacer un diagnóstico en un puesto de salud, pero si el paciente no accede a los medicamentos termina agravándose y llegando a una guardia o terapia intensiva”, indicó.

En ese sentido, cuestionó el cierre del programa Remediar, medida que —según afirmó— tendrá un fuerte impacto sobre la atención primaria de la salud. “El cierre del Plan Remediar va a dejar sin medicamentos gratuitos a millones de personas y eso va a poner en serio riesgo a los pacientes”, señaló.