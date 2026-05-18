Una histórica fábrica de calzado abrió retiros voluntarios por la crisis

Una fábrica de calzado abrió los retiros voluntarios.

Producto de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei con sus medidas, una histórica fábrica de calzado abrió los retiros voluntarios para reducir aún más su planta.

Se trata de la fábrica de Dass en Eldorado, Corrientes. La empresa de capitales brasileños fabricaba zapatillas para grandes marcas como Nike y Adidas, pero por la caída del consumo y las importaciones vive un momento muy delicado.

La firma llegó a tener dos plantas en Argentina y en enero cerró la de Coronel Suárez y ahora busca volver a reducir su plantel que ya perdió 957 trabajadores en los últimos años.

La división comercial del grupo es propietaria de la licencia de la marca Fila para todo Latinoamérica, la licencia de la marca Umbro para Argentina, Brasil y Paraguay, y la licencia ASICS para Argentina. Dass llegó a Argentina en 2008 y compró la planta de Coronel Suárez que le pertenecía al grupo Gatic de Eduardo Bakchellian.

La caída de una importante empresa por la crisis

En diciembre de 2023, cuando asumió el gobierno de Javier Milei, Dass tenía 700 empleados en la planta de Coronel Suárez. En 2024 despidió a la mitad de los operarios para poder continuar pero no alcanzó y a comienzos de 2025 cerró definitivamente y dejó en la calle a los 350 restantes.

En tanto en Eldorado llegó a emplear a 1.500 personas, pero durante la gestión de Mauricio Macri, Dass despidió a 1.200 trabajadores y redujo su producción de 22.000 pares diarios a solo 7.500.

Hace dos años y medio en la planta correntina la firma tenía 550 trabajadores pero la apertura de importaciones hizo que cayera drásticamente la producción y como muchísimas otras compañías apuntaron a una reducción de personal.

La empresa Dass realizó varias tandas de despidos y en la actualidad quedan 230 trabajadores en Eldorado. Esto tampoco fue suficiente y ahora abrieron los retiros voluntarios, en medio de un acuerdo con el gremio para no despedir trabajadores hasta mitad de año.

"La empresa decidió abrir hoy un retiro voluntario para 50 personas, de esta manera quedaríamos sólo 180. Por ahora no estamos trabajando, tenemos la esperanza de que entren pedidos", explicó Gustavo Melgarejo, delegado regional de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTILCRA).

Entre cierres, despidos y retiros, la firma redujo casi mil puestos laborales en los últimos 2 años.

En esa línea, sumó: "La verdad es muy impresionante ver a los compañeros ir a anotarse al retiro. Se despiden con lágrimas. Pero van a anotarse porque tienen muchas deudas y además, porque los indemnizan con la ley antigua. La empresa ofrece el 100% de la indemnización en 1 pago".