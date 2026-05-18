El único tren argentino que conecta con un destino internacional, ¿dónde queda?

Poco conocido y de una extensión de casi 8 kilómetros, Argentina cuenta con un solo tren internacional de pasajeros en funcionamiento. Se trata del servicio ferroviario que une las ciudades de Posadas, en la provincia de Misiones, y Encarnación, en Paraguay, a través del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, sobre el río Paraná.

Inaugurado en 2014, el recorrido se convirtió en una alternativa rápida y económica para miles de personas que cruzan diariamente la frontera por trabajo, turismo o compras.

El llamado Tren Binacional Posadas-Encarnación actualmente es el único de carácter internacional que parte desde Argentina. Además, el único sistema ferroviario de pasajeros activo en territorio paraguayo.

¿Cómo es el tren que une Argentina y Paraguay?

El servicio funciona con formaciones de origen holandés reacondicionadas para este recorrido internacional. Los coches cuentan con aire acondicionado, sistemas de seguridad y capacidad para alrededor de 250 pasajeros.

El trayecto completo tiene una extensión aproximada de ocho kilómetros y demora menos de diez minutos. Durante el viaje, atraviesa el puente ferroviario sobre el río Paraná y conecta de manera directa las terminales de Posadas y Encarnación.

Uno de los aspectos que más destaca es su rapidez del cruce fronterizo frente a las largas filas vehiculares que suelen registrarse en el puente internacional. Incluso en redes sociales y foros, usuarios remarcan que suele ser una de las opciones más ágiles para pasar de un país a otro.

¿Dónde queda y cómo funciona el servicio?

El tren sale desde el Apeadero Posadas, ubicado en la capital misionera, y llega hasta la estación de Encarnación, en Paraguay. El servicio cuenta con frecuencias regulares durante gran parte del día y es utilizado tanto por residentes de la zona fronteriza como por turistas que visitan ambos destinos.

Los controles migratorios y aduaneros se realizan principalmente en Posadas, antes de abordar la formación. Esto permite agilizar el ingreso al país vecino una vez finalizado el recorrido.

¿Cómo sacar pasajes para el Tren Binacional Argentina - Paraguay?

Con un costo de $ 964 por persona, los interesados en abordar el Tren Binacional Posadas-Encarnación deberán contemplar la tenencia de ciertas documentaciones requeridas al cruzar la frontera:

Egreso / ingreso al país DNI, Pasaporte o Cédula Federal vigente en perfectas condiciones

Egreso / ingreso de productos Si vas a egresar/ingresar con productos adquiridos en el país vecino, tenés que dirigirte al sector de Aduanas para realizar el trámite pertinente

Para menores de edad