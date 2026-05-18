Quién es el cocinero acusado de asesinar 16 gatos: pedía adoptarlos y morían a las pocas horas

En las últimas horas se conocieron una serie de casos de maltrato animal que conmocionaron al barrio porteño de Recoleta. Un joven cocinero de 27 años fue acusado de torturar y matar gatos que él mismo adoptaba a través de organizaciones rescatistas.

El abogado denunciante, Alexis Barrocco, afirmó que -hasta el momento- las víctimas constatadas son 16. Según el testimonio del letrado, el presunto asesino identificado como Adriel se contactaba con rescatistas para adoptar gatos cachorros.

De hecho, se presentaba como un "amante de los felinos" y establecía relaciones de manera sencilla con otros voluntarios. Una vez que aceptaba la adopción, citaba a los rescatistas en su casa -en distintos horarios- para que se concretara el proceso.

Sin embargo, lo que parecía ser un final feliz para estos animales terminó en pesadilla: los gatos morían a las pocas horas. Aunque la denuncia penal se radicó el 4 de marzo, los hechos data desde enero de 2026. El primer caso habría sucedido el 16 de ese mes.

El sujeto habría conocido a una mujer en una iglesia y como simpatizaron, al poco tiempo, lo contrató como niñero para que cuidara a su hijo. En la vivienda, además de ella y del nene, habitaba Charly, un pequeño gato de nueve meses.

Según el abogado, un día que fue a cuidar al niño, el hombre se acercó a Charly y lo golpeó en reiteradas ocasiones. Luego, lo colocó en una bolsa de residuo hasta matarlo por asfixia. Todo esto frente al menor a quien habría pellizcado "para que guarde silencio y no intervenga".

En la denuncia también consta que el hombre habría matado a un gato llamado Rubio, al cual adoptó en febrero de 2026. También a una gata de nombre Salvadora que tenía cinco bebés. A todos los recibió en tránsito como el caso de Betún, otro de los gatos que habría asesinado.

Hace unos días, la situación comenzó a ser investigada por la UFEMA, la unidad especializada del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que investiga delitos vinculados al medio ambiente, la seguridad pública, el maltrato animal y la integridad animal.

Quién es el asesino de gatos de Recoleta

Los denunciantes difundieron la dirección de su casa en Recoleta, averiguaron que su ocupación es la de cocinero y que es originario de Puerto San Juli, en Santa Cruz. El acusado identificado como Adrián C.O. recibió escraches en la puerta de su domicilio, además cerró todas sus redes sociales.

Hace unos días se viralizó el video de una usuaria de Instagram (@soyjujeee) que resumía el perfil del joven señalado como el presunto asesino de gatos: “Te voy a contar quién es este monstruo, quién es este sujeto y por sobre todas las cosas para que tomes los recaudos necesarios y tengas mucho cuidado porque probablemente este sujeto esté muy cerca tuyo, ya que se camufla entre las personas que son muy vulnerables”.

“Adriel C.O. estudia en la Facultad de Derecho de la UBA, se recibió del Instituto de IGA. Pero lo particular de este sujeto, que normalmente son características de una persona psicópata, es que se presenta como una persona decente, como una persona que tiene experiencia con los gatos. Este sujeto decía ser colaborador de la ONG, que tenía mucha experiencia en lactancia. Un montón de cosas para conquistar a la rescatista o a una persona que simplemente había encontrado un gato y necesitaba, eh, darle tránsito. Esta persona hacía lo posible para convencerla para que vos le entregues el gato", continuó.

Y relató: "El se ofrecía, te insistía, te llamaba, porque incluso llegó a pedir a una mamá gata con todos los gatitos y qué casualidad que ese mismo día se murieron todos. Este psicópata suele camuflarse entre los seres vulnerables. Yendo a la Iglesia conoció a una señora que logró convencerla de que era un ser totalmente divino cuando es todo lo contrario, es el demonio andante. Transmitió confianza, la señora confió en él, la señora necesitaba que alguien cuide a su hijo. Todo hablando en un contexto cuando vos conocés, incluso una señora, hoy no se puede confiar en nadie, que te transmite confianza en un determinado tiempo. ¿Necesitás que alguien te cuide al hijo? Bueno, la señora le dejó al hijo a cargo de este sujeto, de este monstruo. ¿Qué pasó? Este sujeto se fue, se quedó solo con el hijo y ellos tenían un gato, el gatito Charlie. Lo torturó, lo asesinó delante del niño. Entonces, no estamos solamente hablando de víctimas que son animalitos, sino también de un niño, que esa imagen y todo lo que tuvo que vivir ese nene durante el acto no se lo va a borrar nadie de la cabeza”.

"Estoy diciendo esto porque tenemos un montón de pruebas con un montón de rescatistas que fueron víctimas de este sujeto. Entonces, para que tomen dimensión del asunto, no estamos hablando de cualquier persona, estamos realmente hablando de un asesino suelto entre nosotros”.